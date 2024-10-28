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▲「新竹縣市、高雄、台中、嘉義」房價增幅14.4%~27.7%，但薪水追不上房價，房貸壓力持續攀升。（圖／中信房屋提供）

▲近年科技、產業話題成為建商、科技人士鎖定的房市投資焦點，有話題的縣市房價就跟著飆漲。（圖／記者許家禎攝）

▲房貸負擔率攀升，大幅壓縮生活品質，購屋族應量力而為，切勿過度操作槓桿。（示意圖／Pexels)

薪水追不上房價，房貸壓力不斷攀升！據內政部資料，2024年Q4，房貸負擔率達到46.02%，其中，房貸壓力攀升最快的五縣市，依序為「新竹縣市、高雄、台中、嘉義」。中信房屋研展室副理莊思敏表示，上班族薪水長年不漲，房價卻飆速攀升，國人房貸壓力自然越來越重。根據內政部資料，2024年Q2房貸負擔率，新竹縣46.78%、年增6.82百分點；新竹市41.99%、年增6.62百分點；高雄市44.92%、年增5.34百分點；台中市54.83%、年增5.3百分點；嘉義縣31.67%、年增5.07百分點。據內政部資料，「新竹縣市、高雄、台中、嘉義」房價年增14.4%~27.7%不等，但根據勞動部資料，除了基本薪資調漲4.05%，整體薪資漲幅從未超過5%，薪水明顯追不上房價。莊思敏表示，「房貸負擔率」指得是家庭可支配所得繳交房貸的比率，以100萬來說，房貸負擔率50%就代表一半收入必須拿來繳交房貸，每多1%就是多1萬，足見薪水追不上房價，國人房貸壓力之大。莊思敏指出，建商找標的、科技人士投資炒房早已不是新聞，從新竹發跡，擴散至鄰近縣市桃園，近年則鎖定台積電、科技產業議題的高雄、台南、嘉義、台中、苗栗等縣市，只要有科技、產業話題，建商就四處插旗，科技人則呼朋引伴搶進。事實上，這樣的情況對於在地人來說，如果不是開店做生意，可以調漲售價，而是一般無殼上班族，領著死薪水，看著房價飆漲，恐怕也只能望屋興嘆，如果是在地擁一屋族，如果薪資未漲，看著物價隨房價飆漲，想必也相當無奈。除了房貸負擔率飆漲的五縣市，其實全國房貸負擔率也已經來到46.02%創歷史新高，相較2014年35.35%，等於上漲約10個百分點，意味著一個家庭幾乎需要將一半的可支配收入都用於繳納房貸。莊思敏說，房貸負擔率不斷攀升，不僅會排擠家庭的其他開支，影響生活品質，如果未來房價下跌，或升息循環，也代表房貸族鎖需承擔的風險和壓力將進一步擴大，建議民眾在購房時應謹慎考慮自身的財務狀況，量力而行，切勿過度操作財務槓桿，以避免未來可能面臨的困境。