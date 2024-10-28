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台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，今（28）日上午以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢以及農業部長陳駿季3人到案。民眾黨立院黨團總召黃國昌在立院受訪時聽聞此事，先是大呼一聲「哇！」接著表示「拖了這麼久，北檢終於醒來啦！」據監察院報告，畜產會在超思公司未設立登記前，即與超思公司合作進行日本雞蛋採購作業，且未對進口日本雞蛋的數量、品質進行驗收作業，將全案函送檢調偵辦。檢調並在今年9月發動搜索。今天北檢更以被告身分傳喚陳吉仲、林聰賢跟陳駿季。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今受訪時忍不住驚呼一聲，大酸北檢終於醒來。黃國昌說，這代表公民的憤怒、社會的輿論，北檢檢察官終於聽進去了。但他對全案的偵辦仍不樂觀，「老實講，我對他們的偵辦是一點信心跟期待都沒有，做做假動作、花拳繡腿而已？」而長期追蹤超思案的立委張啓楷則表示，大家等這一刻真的等太久了，期待今天北檢不是只約談，還要給人民真相、答案。張啓楷另也呼籲司法要公平，當初北檢辦柯文哲，8月底搜索就馬上羈押；為何今天才約談陳吉仲等人、也沒有羈押。還是呼籲北檢不要打假球，怎麼辦柯文哲，就怎麼辦超思蛋弊案。