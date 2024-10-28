我是廣告 請繼續往下閱讀

▲義大世界自2009年起舉辦跨年活動，連續16年施放大型煙火秀，今年還將特別引進西班牙頂級煙火彈，亮度和度更高。（圖／義大世界提供）

▲義大皇家酒店的跨年住房兩天一夜專案，另加價一人3000元起，可升等至雅緻家庭房。（圖／義大皇家酒店提供）

▲2025年「臺北最High新年城」跨年晚會公布將有超過10組超強卡司，首波演出卡司包含男團Energy、韓國實力女團Apink等。（圖／台北市觀傳局提供）

義大世界跨年煙火秀「2025 紫耀義大 義享同樂」，將於2025年1月1日凌晨0點，施放999秒的跨年煙火。義大世界每年打造號稱全台最盛大煙火秀，成為南台灣具代表性跨年印象，今(28)日公布跨年主視覺與煙火首波資訊，999秒煙火共分為四大主題，包括「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」以及「世界之舞」。另外，義大世界園區內兩家飯店也有跨年住房優惠。今年度義大世界活動主視覺以吉祥物為主，包含巨型「大義」、「唐基」都將齊聚，坐擁花團錦簇、色彩斑斕的繽紛煙花慶典。義大世界自2009年起舉辦跨年活動，連續16年施放大型煙火秀，今年特別引進西班牙頂級煙火彈，這款世界頂級煙火，煙火的亮度和飽和度較高，色彩更加鮮艷亮麗，此次將利用頂級煙火彈重現經典環場煙火，並提升密度使震撼感倍增，滿足民眾對璀璨煙花的期待，還有義大世界最具特色的高空煙火巨幕，煙花滿場視野覆蓋夜空，效果炫目華麗，義大世界提到，12月時將會再公開煙火動畫與更多獨家亮點。園區內的義大皇家酒店與義大天悅飯店推出跨年住房專案，於12月31日入住雙人房一晚，包含翌日自助早餐及跨年夜特製晚餐，「兩天一夜」專案價天悅1萬3800元起、皇家1萬6800元起，每增加一人只需加價3000元起，就可直接升等至家庭房房型，而館內擁有多家主題餐廳的義大皇家酒店更推出跨年專案加價優惠，每人只需加價242元即可將跨年夜特別晚餐升等至四大主題餐廳享用。飯店另外也有三天兩夜煙火家庭房專案，天悅每房3萬元起，皇家每房3萬3000元起，專案含住宿期間的4人份自助早餐與跨年夜特製晚餐，數量有限。所有跨年住房專案凡於10月31日前完成預訂並付款者，皆可享有免收一成服務費，優惠最後倒數欲購從速。此外，兩家飯店特別加碼推出11月1日(五)~11月4日(一) ITF台北國際旅展展場獨家好康，只要到現場預訂跨年專案，同享免一成服務費外，再加贈館內餐飲抵用券2,000元。至於台北市的跨年，台北市觀傳局指出，2025年「臺北最High新年城」跨年晚會將有超過10組超強卡司陣容重磅登場，目前已公布首波演出卡司，除了金曲人氣樂團宇宙人，更有3組臺北獨家限定演出，包含韓國實力女團Apink、超強男團Energy，以及人氣樂團TRASH與怕胖團首度聯手，展現另類搖滾與流行龐克的音樂結合。主持陣容則由Lulu黃路梓茵搭檔威廉、風田以及朵拉組成，4人再度合體令人期待。Lulu黃路梓茵跨足綜藝和戲劇領域，並在今年金鐘獎入圍三大獎項；而威廉、風田和朵拉在《食尚玩家》的人氣也居高不下，今年也將再延續去年的好默契。