2024台中購物節24日開跑，優科技通信作為台中購物節可享五倍抽獎優惠的特約店家，特別推出6款超值熱門手機優惠及豐富抽獎活動，讓消費者以超低價格購買心儀手機，並享受購物節五倍店家的回饋！
優科技通信銷售多品牌手機包含iPhone、ASUS、Samsnug等，有實體門市之外，還能在官網先行下單，到店取貨，且購買都會開立發票以及享受售後服務，讓消費者更有保障。除此之外，還可以搭配三大電信門號折扣，價格透明，挑戰市場最低價，消費者只要加入會員，就能享受專屬的超值優惠！
優科技通信配合台中購物節推出六款超值熱門手機，包含 iPhone 16享破盤價！消費者在優科技通信消費滿 100 元即可獲得一次抽獎機會，相較於其他店家需要消費滿 500 元才能抽獎一次，等於有五倍中獎機率。換句話說，單筆消費滿 4 萬元即可獲得最高 400 次抽獎機會，中獎機率相對更高！
此外，每週門市會抽出兩位幸運顧客，贈送小米磁吸行動電源，臉書粉絲團也將免費抽出小米氣炸鍋，參加人數越多，抽獎次數越多！台中購物節活動期間從 10/24 到 12/25，天天抽3000元共1100名，週週抽十萬元共96名，隔週抽百萬汔車共4名，月月抽百萬共4名，壓軸抽精品好宅，好獎送不完，千萬別錯過！
今年的台中購物節期間，優科技通信以十足誠意的優惠和豐富多樣的活動，專注於提供消費者最具透明度和性價比的手機銷售服務，為消費者帶來了更多的購物樂趣與驚喜。現在就前往門市或上臉書參與抽獎，感受這一波超值風潮吧！更多詳情，請上優科技通信官網查詢：https://ukgmobile.com/
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優科技通信配合台中購物節推出六款超值熱門手機，包含 iPhone 16享破盤價！消費者在優科技通信消費滿 100 元即可獲得一次抽獎機會，相較於其他店家需要消費滿 500 元才能抽獎一次，等於有五倍中獎機率。換句話說，單筆消費滿 4 萬元即可獲得最高 400 次抽獎機會，中獎機率相對更高！
此外，每週門市會抽出兩位幸運顧客，贈送小米磁吸行動電源，臉書粉絲團也將免費抽出小米氣炸鍋，參加人數越多，抽獎次數越多！台中購物節活動期間從 10/24 到 12/25，天天抽3000元共1100名，週週抽十萬元共96名，隔週抽百萬汔車共4名，月月抽百萬共4名，壓軸抽精品好宅，好獎送不完，千萬別錯過！
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