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▲金守美因高血糖引發休克離世，享壽75歲。（圖／MBC《做飯的男人》官網）

▲金守美（中）跟徐孝琳（右），因為在《做飯的男人》中飾演母女結緣，現實生活中成為一家人。（圖／MBC《做飯的男人》官網）

▲金守美出殯時，徐孝琳難過痛哭大喊「媽媽對不起」、「媽媽不要走」，畫面讓人鼻酸難過。（圖／YTN star YouTube）

南韓資深女演員金守美上週五（10／25）因為高血糖引發休克離世，享壽75歲。她生前相當疼愛媳婦徐孝琳，早已把房產贈與對方，家中的財務大權也都歸徐孝琳負責，是擔心媳婦若離婚的話，只能拿到5000萬的贍養費。金守美視如己出的原因，全跟金守美的婆婆把她當親生女兒照顧的關係，受到長輩影響的金守美，也就把徐孝琳當親生骨肉看待。金守美1970年就出道，演過的電視電影數不清，多是媽媽的角色，獲有「國民媽媽」稱號。2017年，徐孝琳合作金守美拍攝《做飯的男人》認識，2人劇中飾演母女，戲外金守美就把徐孝琳介紹給自己兒子鄭明浩，2人進而交往並於2019年結婚生子。婚後，金守美對徐孝琳疼愛有加，體恤媳婦演藝工作辛勞，徐孝琳都不用協助祭祖工作，徐孝琳都讚金守美是開明、瀟灑的婆婆，婆媳關係和睦令人稱羨。如此受到觀眾喜愛的金守美，在25日因血糖飆破500引發休克過世，讓人錯愕無法接受，27日出殯時，「演藝圈兒子們」鄭埻夏、尹正秀、張東民都到場送最後一程，顯現生前的好人緣，媳婦徐孝琳更是悲傷痛哭喊：「媽媽對不起」、「媽媽不要走」，讓在場的人萬分心痛。徐孝琳葬禮上悲傷至極的舉動，讓她跟金守美的感情再受到關注，去年（2023）金守美曾在節目《AM Plaza》透露，早已把房產贈與媳婦徐孝琳，金守美解釋自己年幼就失去媽媽，所以把婆婆當成生母，即便當年自己與丈夫關係不好，婆婆始終站在她這邊，「在我生第2個孩子前，婆婆還勸我離婚，還說即便我退出演藝圈，也會讓我過得無憂無慮，讓我去找個好伴侶，還為此感到抱歉，婆婆甚至把位於新沙洞的一棟建築過戶到我名下，但我說我無法丟下婆婆，我想和妳一起生活」。金守美補充道：「正如婆婆把我為當成一個獨立個體，所以我也是這樣對待我的媳婦。」當年金守美的兒子鄭明浩涉及詐欺案，雖然證實無罪，但怕媳婦受傷，金守美就把自己的房產過戶給徐孝琳，「如果媳婦哪天決定離婚，可能只能拿到5000萬韓元的贍養費，所以我希望她能靠這份房產，帶著孩子好好生活。」這也反映了她婆婆對她的恩情，並讓金守美以同樣的方式對待媳婦。金守美還曾在tvN節目《The village presidents people》中提到，兒子結婚後，她就將家中的財務大權與鑰匙全部交給徐孝琳，如此信任與疼愛媳婦，相當難得。