啦啦隊女神林襄近日被目擊現身超商取貨，身旁還出現一名西裝男開著豪車溫馨接送？不過真相令人跌破眼鏡！原來這一切都是淘寶策劃的「豪華禮車免運接送」活動。林襄日前在7-ELEVEN門市領取包裹，立刻體驗到專屬執事安排的尊榮禮車接送服務，車內準備香檳、真人按摩等頂級服務，讓女神享受宛如電影般的奢華待遇。林襄在親身體驗過後直呼：「太誇張了！沒想到取個包裹也能這麼享受，真的讓我免運到家！」
淘寶今年推出超狂「豪華禮車免運接送」活動，只要在11月2日（六）14：00 ~ 19：00於7-ELEVEN博源門市取貨，即享加長豪華禮車免費體驗服務。今年雙11淘寶準備全站10億商品，購買滿人民幣99元，即可享超商取貨或宅配跨境免運直送台灣，跟上這波不僅能享受高CP值的購物樂趣，還能體驗尊榮禮車接送服務，絕對是入手好物、體驗跨境購物的最佳時機。
「豪華禮車免運接送」活動資訊
l 活動時間：11月2日（六）14:00 ~ 19:00
l 活動地點：7-ELEVEN 博源門市(台北市中正區思源街16號)
l 活動內容：領取完包裹，即享凱迪拉克加長型禮車免費乘坐體驗，並享專屬執事接待及香檳、真人按摩等服務
l 詳細活動資訊請見官方社群公布為準
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「豪華禮車免運接送」活動資訊
l 活動時間：11月2日（六）14:00 ~ 19:00
l 活動地點：7-ELEVEN 博源門市(台北市中正區思源街16號)
l 活動內容：領取完包裹，即享凱迪拉克加長型禮車免費乘坐體驗，並享專屬執事接待及香檳、真人按摩等服務
l 詳細活動資訊請見官方社群公布為準