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▲babyMINT才剛坐上劍湖山的遊園小火車，就有人突然害怕到掉眼淚。（圖／華研國際提供）

▲babyMINT玩擎天飛梭，有團員心跳因此飆到超過170，餘悸猶存。（圖／華研國際提供）

▲babyMINT也是有團員雖然玩刺激的遊樂設施，還是面不改色，態度輕鬆。（圖／華研國際提供）

出身自《未來少女》的新時代新時代顛覆系女團babyMINT，於今年8月推出全新單曲〈BOOOOOORING〉正式出道，由於都還是學生，平時要上課也要兼顧滿檔通告。前陣子她們剛隨著《未來少女》團隊登上金鐘獎紅毯，隔天便馬不停蹄出席活動擔任開場嘉賓，上週也到兩所大學演出，甚至還特地赴劍湖山世界拍攝團體成員為主的綜藝節目《BBMatrix》。結果在劍湖山，她們挑戰了海盜船、擎天飛梭、衝瘋飛車、G5等超刺激遊樂設施，玩到有人暴哭，還不忘向粉絲們喊話：「這集團綜一定非常精彩，大家千萬要鎖定！」因爲參加《未來少女》正式出道的babyMINT，在《未來少女》勇奪金鐘獎「綜藝節目獎」的第一時間就發出祝賀，深感與有榮焉。隔天一早，6人繼續跑活動，完全不得閒，她們除了已正式發行的單曲〈BOOOOOORING〉外，新單曲也正如火如荼進行中，演藝工作和學業兩邊兼顧，忙得不可開交，好在就算活動當天艷陽高照，仍有許多粉絲頂著大太陽前來支持，證明她們人氣不俗，之後的發展頗值得期待。在babyMINT的團體綜藝節目《BBMatrix》中，幾個小女生展現最自然、沒有偶包的模樣，每隔週三18:00會在babyMINT官方YouTube頻道上架。她們前往劍湖山拍攝的那一集，一開始並不知道目的地在哪，是到了雲林高鐵站才被告知，聽到是台灣最具表性「 三、六、九」樂園中的劍湖山，本來還驚喜不已，想不到在搭乘小火車前往錄影現場時，栩栩舊突然哭出來，一問之下才知道她一下子覺得很害怕，讓粼粼無奈嘆道：「很可愛但又很好笑。」各項超刺激的遊樂設施，讓babyMINT玩到快瘋掉，尤其品妡和栩栩兩人挑戰了擎天飛梭後大暴哭，栩栩心跳還飆到超過170，事後回憶道：「那個感覺我到現在想到都還在抖，還好我旁邊有品妡，我自己上去的話應該會直接暈過去。」相較於她們的害怕，其他人則顯得輕鬆自在，年紀最小的丞妘很開心這次可以突破心魔坐G5：「發現沒有想像中的那麼可怕，都是自己嚇自己。」Vikky甚至直言：「玩G5對我來說很紓壓！」提到最困難的一關，粼粼、熙妍、Vikky都選擇了海盜船，因被規定坐海盜船不能露出任何表情，粼粼一直覺得癢癢的很想笑，Vikky附和道：「我是一個沒事都會笑的人，這個環節真的超級難！」熙妍補充：「難在前後左右的人如果有任何反應就會很好笑。」所有精彩內容，敬請期待最新一集《BBMatrix》。