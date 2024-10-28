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▲中國北京市海淀公安分局通報28日下午發生持刀傷人案，但通報內容避重就輕。（圖／取自北京市海淀公安分局）

中國週一（28）再傳一起隨機砍人事件，且事發地點位於小學，北京海淀警方通報指出，這起案件造成5名路人受傷，其中3名為未成年人，嫌犯為一名50歲唐姓男子，持刀傷人後已被當場控制，而受傷的路人則被及時送醫治療，當局正進一步對此案進行調查中。根據北京市海淀警方通報，事件地點位於北京海淀區中關村第三小學附近，在28日15時20分左右，一名50歲男子在萬泉莊路和萬柳中路交叉口持刀砍人，最終導致包含路人等5人受傷，其中包括3名未成年人。社群媒體X平台上的帳戶「李老師不是李老師」分享多起現場消息，有目擊者稱許多受到攻擊的對象是剛放學的小學生，現場血跡斑斑、多名孩子倒地，家長因驚嚇而嚎啕大哭，另有傳聞稱兩名小學生傷勢嚴重，其中一名學童在用手保護頭部時被砍斷手指，但海淀警方並未公布詳細傷勢。海淀警方表示，警方已在嫌疑人當場控制，傷者已送醫治療，無生命危險，目前案件正在調查中。由於事發路口往南一直走就是中央黨校，右邊就是海淀區政府和海淀區市公安局，且中關村第三小學位於科技園核心區，享有頂尖的教育資源。不少中國網友對官方通報的內容感到質疑，認為有隱瞞學校名稱並屏蔽現場影片的嫌疑，擔心此舉可能是為避免引發模仿效應和連鎖反應。