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▲家寧在新片中的行為舉止十分詭異，讓不少網友直呼：「毛毛的。」（圖／秘月期POPOO YouTube）

▲異色檔案在影片中指出，家寧這次的風波多半都是網友帶起。（圖／異色檔案 YouTube）

▲DK認為家寧的影片會如此詭異，大多數原因是因為缺少了Andy的剪輯。（圖／異色檔案 YouTube）

YouTuber家寧和男友Andy分手後，宣布共同經營的YouTube頻道「眾量級」停更，改經營新頻道「秘月期POPOO」，不過不少觀眾看完她個人的新影片之後，覺得她的發言和舉止有些詭異，懷疑是不是加入邪教，還有人點名曾揭發邪教組織的YouTuber「異色檔案」，希望他們可以做節目剖析，對此異色檔案主持人DK昨（27）日在Threads上首次發聲，今（28）日也上傳新片，，而關於家寧在「秘月期POPOO」上奇怪的言行舉止，異色檔案則發表看法，認為：「少了Andy的剪輯功力，整體看起來就怪怪的，內容也顯得空洞。」家寧近日在新頻道「秘月期POPOO」發布新影片，看似是要宣傳新頻道，但實際上內容卻不知所云：「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼事，我告訴你，我也不知道。」不少人聯想到她先前參加心靈課程的往事，直呼：「超毛，有夠恐怖，真的要遠離邪教」、「根本《周處除三害》現實版！」還有人點名，「請求異色檔案支援！」對此異色檔案面對網友的敲碗，昨天也在Threads上發聲，坦言目前無法證實已經遭逮的不法團體POP WORKSHOP與新頻道「秘月期POPOO」有沒有關聯性；其次關於Dcard的文章，大多也都是臆測，而非確切的證據；最後眾量級Andy與家寧的感情算是個人私事：「我從不評論感情私事。」而今天異色檔案卻以主題為「家寧有沒有入邪教？」上傳了新片，DK在影片中再度重申家寧加入邪教一事，並未被證實：指出網友現在的舉動是「先射箭再畫靶」。另外掀起風波的，還有孫生日前在Threads上直言家寧非常詭異：「很像恐怖片當中被鬼附身的感覺。」對此異色檔案也做出回應：「但是當時（走鐘獎）有幾百個創作者，卻只有孫生一個人出來講」、「也不是說孫生講得錯，但沒有第2個人感覺是這樣子嗎？」不過DK也認同家寧在「秘月期POPOO」上的言行舉止確實怪異，不過不能強硬認為就是被邪教影響：「與其用邪教影響解釋，不如這樣說，家寧在『眾量級』的時候講話看起來比較自然，可能是因為剪輯，因為（剪片）都是Andy在負責，他過濾掉家寧講話奇怪的部分。」更直言：「這邊少了Andy的剪輯功力，整體看起來就怪怪的內容也顯得空洞。」後續DK也表示不排除家寧的新頻道可能要走心靈成長的路線，有機會轉行成心靈導師的角色，不過目前沒有證據，關於這一點就要進一步觀察家寧之後影片的內容下定論。