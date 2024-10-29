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▲愛莉莎莎本來要參加第二階段課程，但因為無法接受盲目服從，直接退費離開課程。（圖/YT@愛莉莎莎）

▲學員到了心靈成長課第三階段後，就會被要求開始拉人加入，課程要求「每週每組至少要拉一人才算成功」。（圖/YT@愛莉莎莎）

▲愛莉莎莎和福爾思庭近日合體拍片，揭露心靈成長課程內容，三階段透過PUA手法洗腦學員。（圖/YT@愛莉莎莎）





YouTuber「眾量級」家寧近日捲入邪教風波事件，其被爆料過往曾上過「心靈成長課程」的事件也一併被挖出，許多人都好奇這到底是什麼樣的課程，引起社會廣大討論。對此，愛莉莎莎和福爾思庭近日合體拍片，上傳了一支名為「解開心靈成長課的神秘面紗！邪教？PUA？一次揭露」的影片，影片中愛莉莎莎表示，自己是因為受到福爾思庭在IG限動分享的貼文後，福爾思庭在影片當中分享，表示心靈成長課程一共分成三個階段，福爾思庭提到，自己參加到第三階段時才明顯感到有被洗腦的現象，，福爾思庭也坦言自己為此借了20幾萬給同學，讓她現在想起來都感到非常荒謬。隨著第三階段結束之後，福爾思庭也獲得當助教的機會，結果在徵選的過程當中，，隨後還發現助教有一定的KPI要達成，意即要拉多少學生進入第二階段，影片最後，愛莉莎莎和福爾思庭也表示，