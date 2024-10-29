YouTuber「眾量級」家寧近日捲入邪教風波事件，其被爆料過往曾上過「心靈成長課程」的事件也一併被挖出，許多人都好奇這到底是什麼樣的課程，引起社會廣大討論。對此，同為影音創作者的網紅「愛莉莎莎」以及「福爾思庭」就出面分享心靈成長課程的經驗，包括課程內容以及價位，並揭開其中可怕的PUA洗腦手法，引起熱烈迴響。
愛莉莎莎和福爾思庭近日合體拍片，上傳了一支名為「解開心靈成長課的神秘面紗！邪教？PUA？一次揭露」的影片，影片中愛莉莎莎表示，自己是因為受到福爾思庭在IG限動分享的貼文後，也決定自己花錢去參加第一階段的課程，課程當中會透過許多心理遊戲來反思自我，但最後愛莉莎莎因為不想「無條件服從」相關課程人員指示，因此沒有繼續參加後續階段。
心靈成長課程三階段內容公開！全部上完長達半年、花費10萬元
福爾思庭在影片當中分享，表示心靈成長課程一共分成三個階段，第一階段名叫「覺醒」、第二階段是「突破」，最後第三階段則是「內化」，且每個階段都必須要繳費，像是第一階段要花費24000元，第二階段則是約40000元左右，第一、第二階段都是五天，第三階段時間則長達3個月，全部課程上完要走近半年的時間，花費大約是10萬元。
福爾思庭提到，自己參加到第三階段時才明顯感到有被洗腦的現象，課程初期確實能從中獲得自我反省、發現自己的缺點；但第二階段開始，氣氛整個大改變，授課老師不僅會透過責罵、踹椅等方式進行課程，最後還會把自己當成救世主，讓學員感受被拯救的心理，讓學員對老師產生依賴。
最後第三階段學員則開始被要求拉人加入，課程要求「每週每組至少要拉一人才算成功」，如果沒有成功拉人就會被責罵人際關係不佳，開始實行PUA手法，甚至還有人會借錢給親友來參加課程，福爾思庭也坦言自己為此借了20幾萬給同學，讓她現在想起來都感到非常荒謬。
心靈成長課程PUA手法惡劣！徵選助教才發現怪異點
隨著第三階段結束之後，福爾思庭也獲得當助教的機會，結果在徵選的過程當中，福爾思庭發現許多助教人選自身的狀態非常糟糕，於是自己向老師提出質疑，但卻遭到老師的打壓，隨後還發現助教有一定的KPI要達成，意即要拉多少學生進入第二階段，但這前提是助教根本就沒有拿錢，才發現「過去助教對學員的好都是為了達成KPI」，讓她感覺到這種心靈課程隱含直銷模式的疑慮。
影片最後，愛莉莎莎和福爾思庭也表示，並不是要說身心靈課程都是不好的，但如果課程需要繳納大量費用，應該要謹慎評估，避免淪為被利用的工具，如果是想要認識自我，可以透過書籍、影片或者專業諮商等方式來達成。
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心靈成長課程三階段內容公開！全部上完長達半年、花費10萬元
福爾思庭在影片當中分享，表示心靈成長課程一共分成三個階段，第一階段名叫「覺醒」、第二階段是「突破」，最後第三階段則是「內化」，且每個階段都必須要繳費，像是第一階段要花費24000元，第二階段則是約40000元左右，第一、第二階段都是五天，第三階段時間則長達3個月，全部課程上完要走近半年的時間，花費大約是10萬元。
福爾思庭提到，自己參加到第三階段時才明顯感到有被洗腦的現象，課程初期確實能從中獲得自我反省、發現自己的缺點；但第二階段開始，氣氛整個大改變，授課老師不僅會透過責罵、踹椅等方式進行課程，最後還會把自己當成救世主，讓學員感受被拯救的心理，讓學員對老師產生依賴。
最後第三階段學員則開始被要求拉人加入，課程要求「每週每組至少要拉一人才算成功」，如果沒有成功拉人就會被責罵人際關係不佳，開始實行PUA手法，甚至還有人會借錢給親友來參加課程，福爾思庭也坦言自己為此借了20幾萬給同學，讓她現在想起來都感到非常荒謬。
心靈成長課程PUA手法惡劣！徵選助教才發現怪異點
隨著第三階段結束之後，福爾思庭也獲得當助教的機會，結果在徵選的過程當中，福爾思庭發現許多助教人選自身的狀態非常糟糕，於是自己向老師提出質疑，但卻遭到老師的打壓，隨後還發現助教有一定的KPI要達成，意即要拉多少學生進入第二階段，但這前提是助教根本就沒有拿錢，才發現「過去助教對學員的好都是為了達成KPI」，讓她感覺到這種心靈課程隱含直銷模式的疑慮。
影片最後，愛莉莎莎和福爾思庭也表示，並不是要說身心靈課程都是不好的，但如果課程需要繳納大量費用，應該要謹慎評估，避免淪為被利用的工具，如果是想要認識自我，可以透過書籍、影片或者專業諮商等方式來達成。