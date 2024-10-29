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日本執政聯盟選舉挫敗，未能在國會贏得多數席位，日圓兌美元一度重貶逾1%，觸及3個月來低點，不過，今（29）日早盤日圓有止跌，一度回升至152價位，新台幣兌美元今（29）日早盤開平後，升貶互見，高低價差僅3.5分，目前在32.09元平盤上下震盪。美元指數站穩104之上，加上日本執政聯盟國會選舉失利，日圓兌美元貶幅加重，一度貶至153.873，今日早盤止跌反彈，最高來到152.861，目前在153.06附近盤整。至於亞洲其他主要貨幣韓元今日早盤在1380.7至1384.78兌1美元震盪，離岸人民幣兌美元在7.1369至7.1453盤整。新台幣兌美元今日早盤則以32.09元平盤開出，但在美元續強及台股走跌之下，新台幣隨後翻貶，不過，由於日圓回升及月底出口商有拋匯需求，新台幣貶幅有限，在下探32.11元、貶值2分後，又回升來到32.075元、升值1.5分，高低價差僅3.5分，目前在32.09元平盤上下震盪。