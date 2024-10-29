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越南會安（Hoi An）將推動「無塑計劃」，越南計畫在2030年前將會安古城建設為生態城市，當局近期頒布了一系列環保措施。由於位於中部並靠近峴港的會安，是國際旅客和國人近年來最愛前往的旅遊目的地，未來民眾都有機會感受差異。根據《越南新聞》（Viet Nam News）報導，越南當局為了呼應聯合國永續觀光全球減塑倡議，計畫在2030年以前將會安古城打造成一座生態城市，並在2050年前轉變成一座「綠色」與「智慧」城市。目前，會安古城已啟動第一個零塑膠與友善行人專用街道的試行計畫。會安人民委員會副主席阮世雄（Nguyễn Thế Hùng）表示，零塑膠與友善行人專用街道的試行計畫將於2024年在會安老城區著名兩條街道阮氏明開（Nguyễn Thị Minh Khai）和陳富街（Trần Phú）開始實行，之後再擴展到其他街道。會安當局表示，兩條街道上所有的商業服務將被要求從頭開始進行垃圾分類，並禁止使用一次性塑膠杯、吸管和袋子，同時需要註冊污水處理。另外，所有商店也被規定要列出所有產品與服務的價格，並禁止騷擾或欺騙遊客，保持人行道的通暢。越南廣南省的會安古鎮在國際享負盛名，曾被知名旅遊雜誌《Travel and Leisure》票選為2019 年全球第一名旅遊城市，更名列「美國國家地理雜誌」 票選之「五十個人生不可錯過的旅遊勝地」。全球知名的旅遊網站貓途鷹（Tripadvisor）今年公布2024年理想蜜月旅行目的地名單，越南會安甚至超越了馬爾地夫，名列第二，僅輸給印尼峇里島。