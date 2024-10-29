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怪力男本壘前遭觸殺讓洋基球迷全看傻！紐約洋基今（29）日在主場迎戰洛杉磯道奇，面臨近乎背水一戰的世界大賽G3，力求守護著主場勝利，避免直接陷入聽牌的危機中。然而，比賽首局，道奇前2戰都開轟的明星一壘手Freddie Freeman，首打席就在一壘有人情況下，敲出右外野方向的兩分砲，幫助道奇以2：0領先開局。且在3局上，Mookie Betts補上帶有1分打點的適時安打，在比賽前半段就取得3分領先。美聯冠軍戰拿下MVP的Giancarlo Stanton，在4局下敲出二壘安打，掀起洋基的反攻氣勢。Anthony Volpe接力擊出左外野落地安打，瞬間讓全場球迷沸騰。不過也有球迷為他緩頰，寫到：「他盡力了」、「點力量沒點敏捷」、「他可能不習慣跑壘」等。