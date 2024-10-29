怪力男本壘前遭觸殺讓洋基球迷全看傻！紐約洋基今（29）日在主場迎戰洛杉磯道奇，面臨近乎背水一戰的世界大賽G3，力求守護著主場勝利，避免直接陷入聽牌的危機中。然而，洋基先發Clarke Schmidt首局被Freddie Freeman轟出兩分砲，前3局就失掉3分；4局下追分的大好機會，卻因為二壘跑者「怪力男」Giancarlo Stanton跑壘過慢，在本壘前遭到觸殺，錯失得分的大好機會，讓場邊眾多洋基球迷都露出錯愕神情。
Hernandez長傳建功 洋基球迷全看傻
比賽首局，道奇前2戰都開轟的明星一壘手Freddie Freeman，首打席就在一壘有人情況下，敲出右外野方向的兩分砲，幫助道奇以2：0領先開局。且在3局上，Mookie Betts補上帶有1分打點的適時安打，在比賽前半段就取得3分領先。
美聯冠軍戰拿下MVP的Giancarlo Stanton，在4局下敲出二壘安打，掀起洋基的反攻氣勢。Anthony Volpe接力擊出左外野落地安打，瞬間讓全場球迷沸騰。二壘上的Giancarlo Stanton跟隨三壘指導員的指揮，繞過三壘奔向本壘，但卻因為速度過慢，道奇左外野手Teoscar Hernandez的球率先進入捕手手套，完成觸殺，洋基無緣攻下分數。
當下鏡頭轉到場邊洋基球迷，不少人都露出難以置信的錯愕表情。該段影片也在網路上掀起熱議，有網友留言表示：「我以為他在慢跑」、「可能平常重訓做太多了」、「用散步的速度跑本壘」。不過也有球迷為他緩頰，寫到：「他盡力了」、「點力量沒點敏捷」、「他可能不習慣跑壘」等。
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比賽首局，道奇前2戰都開轟的明星一壘手Freddie Freeman，首打席就在一壘有人情況下，敲出右外野方向的兩分砲，幫助道奇以2：0領先開局。且在3局上，Mookie Betts補上帶有1分打點的適時安打，在比賽前半段就取得3分領先。
美聯冠軍戰拿下MVP的Giancarlo Stanton，在4局下敲出二壘安打，掀起洋基的反攻氣勢。Anthony Volpe接力擊出左外野落地安打，瞬間讓全場球迷沸騰。二壘上的Giancarlo Stanton跟隨三壘指導員的指揮，繞過三壘奔向本壘，但卻因為速度過慢，道奇左外野手Teoscar Hernandez的球率先進入捕手手套，完成觸殺，洋基無緣攻下分數。
當下鏡頭轉到場邊洋基球迷，不少人都露出難以置信的錯愕表情。該段影片也在網路上掀起熱議，有網友留言表示：「我以為他在慢跑」、「可能平常重訓做太多了」、「用散步的速度跑本壘」。不過也有球迷為他緩頰，寫到：「他盡力了」、「點力量沒點敏捷」、「他可能不習慣跑壘」等。