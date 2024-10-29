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70歲以上的「壯世代」們已經可以投資期貨了！在金管會的同意及主導下，70歲以上不能投資期貨的規定，已在今年9月解禁。力推「壯世代」並主張應對壯世代「金融解禁」的民眾黨立法委員吳春城表示，這是極具象徵性的第一步，不僅樂見，更是要給予金管會極高的肯定及鼓勵，相信在逐步檢討、放寬對壯世代帶有歧視性的限制規範後，將能引導壯世代為社會注入一股極大的金融經濟活水！受到民眾黨立法委員吳春城大力推動「壯世代」觀念的啟發，金管會已著手研擬逐步放寬針對高齡者的金融投資相關規定，在本月24日立法院社會福利及衛生環境、經濟委員會聯席會議，金管會所提出的報告中明確表示，期貨業商業同業公會已在今年9月完成「期貨商開戶徵信作業管理及提供高齡客戶金融服務自律規則」之修正，刪除70歲以上期貨交易人無法開戶之資格條件及交易限制，並轉全體會員公司配合辦理。金管會表示，為使金融業者重視及滿足壯世代 金融需求，保障其金融權益，已研議壯世代相關金融措施，金融監理朝「去標籤化」並檢討現行以「年齡」（標籤）做為市場管理劃分之標準，調適既有金融規範，研議納入彈性且符合壯世代 族群多元面向之規範及措施，避免「高齡歧視」疑慮，營造更友善之壯世代金融服務環境。金管會進一步指出，目前的具體作為包括：1.中華民國期貨業商業同業公會已於本(113)年9月完成「期貨商開戶徵信作業管理及提供高齡客戶金融服務自律規則」修正，刪除 70 歲以上期貨交易人無法開戶之資格條件及交易限制，並轉全體會員公司配合辦理。2.本會業於本年8月間函請中華民國銀行商業同業公會全國聯合會研議修正所定「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」，以消除對壯世代客戶不合理之差別對待。3.檢討證券相關規定，改以客戶適合度、商品適合度為不推介或不主動推 介高風險商品之規範依據，避免以客 戶年齡為判斷依據。立法委員吳春城表示，非常開心見到金管會對於「壯世代」觀念的認同，同時能積極展開政策修正調整，肯定壯世代對國家社會所能做出的貢獻，希望在金管會的帶動下，其他部會也能立即跟進，讓壯世代能在各個區塊領域發揮價值，讓社會更進步和諧、促成世代共榮。