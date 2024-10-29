Banchero狂轟50分！奧蘭多魔術2022年選秀狀元Paolo Banchero，今（29）日面對印第安納溜馬，上演砍分秀，全場攻下50分、13籃板、9助攻，外加2阻攻的超全能表現，幫助魔術以119：115擊敗溜馬。Paolo Banchero光是上半場就砍下37分，追平前休士頓火箭球星「T-Mac」Tracy McGrady的紀錄，成為NBA史上第二人，同時，也是繼「詹皇」LeBron James以來，最年輕就攻下單場50分的球員，他目前僅21歲。
狂轟生涯新高50分 締造多項紀錄
Paolo Banchero本場比賽上半場就拿了37分，總共17投13中，包含3顆三分球，率領魔術以71：59大比分領先溜馬。雖然進入下半場，溜馬在第三節狂攻進39分逆轉超前，不過魔術在決勝節回穩，Paolo Banchero帶頭拿下9分，並在關鍵時刻靠著罰球追平，最終以119：115驚險收下勝利。
在個人數據部分，Paolo Banchero攻下個人單場生涯新高的50 分，還有、13籃板、9助攻、2阻攻的「準大三元」表現。不僅是魔術隊史20年來，首位拿下50分以上的球員，同時也加入LeBron James行列，成為NBA聯盟唯二在22歲以前，單場達成50分、10籃板、5助攻以上的球員。
此外，他在上半場狂攻下37分，追平前NBA砍分名將「T-Mac」Tracy McGrady的紀錄。目前僅僅是開季的第3場比賽，也讓人更加期待他在後續比賽的成長。
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Paolo Banchero本場比賽上半場就拿了37分，總共17投13中，包含3顆三分球，率領魔術以71：59大比分領先溜馬。雖然進入下半場，溜馬在第三節狂攻進39分逆轉超前，不過魔術在決勝節回穩，Paolo Banchero帶頭拿下9分，並在關鍵時刻靠著罰球追平，最終以119：115驚險收下勝利。
在個人數據部分，Paolo Banchero攻下個人單場生涯新高的50 分，還有、13籃板、9助攻、2阻攻的「準大三元」表現。不僅是魔術隊史20年來，首位拿下50分以上的球員，同時也加入LeBron James行列，成為NBA聯盟唯二在22歲以前，單場達成50分、10籃板、5助攻以上的球員。
此外，他在上半場狂攻下37分，追平前NBA砍分名將「T-Mac」Tracy McGrady的紀錄。目前僅僅是開季的第3場比賽，也讓人更加期待他在後續比賽的成長。