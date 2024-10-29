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Banchero狂轟50分！奧蘭多魔術2022年選秀狀元Paolo Banchero，今（29）日面對印第安納溜馬，上演砍分秀，全場攻下50分、13籃板、9助攻，外加2阻攻的超全能表現，幫助魔術以119：115擊敗溜馬。Paolo Banchero本場比賽上半場就拿了37分，總共17投13中，包含3顆三分球，率領魔術以71：59大比分領先溜馬。雖然進入下半場，溜馬在第三節狂攻進39分逆轉超前，在個人數據部分，Paolo Banchero攻下個人單場生涯新高的50 分，還有、13籃板、9助攻、2阻攻的「準大三元」表現。此外，