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自2022年爆發俄烏戰爭以來，無人機在戰場上的應用以及重要性逐漸受到重視，彭博今日爆料，引述業界消息人士說法聲稱，台灣將從美國採購1000架攻擊型無人機。根據《彭博》報導，一名知情人士透露，台灣國防部已和美國政府簽署正式協議，將向美無人機製造商空境公司（AeroVironment）和美國國防科技獨角獸公司「Anduril Industries」採購多達1000架攻擊無人機。報導稱，台灣已於今年9月下旬簽署「發價書」（Letter of Offer and Acceptance），完成簽署合約前的程序，而在正式合約中，才會具體列出數量、金額和交付日期，消息人士指出，「有關採購攻擊型無人機的合約可能很快就會簽署」，不過，美國國防部對此不願發表相關評論。保衛民主基金會（FDD）主任、曾來台評估防禦需求的退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）則表示，這些表明了台灣和美國都從烏克蘭戰爭中吸取了重要教訓，並將這些知識轉化為未來的採購。攻擊無人機已是現代戰爭中最重要的一環，在俄烏戰爭中，數千架無人機分別進行攻擊和偵查功能，以色列與伊朗和黎巴嫩之間的衝突，也多倚賴無人機襲擊。