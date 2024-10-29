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▲民進黨立委李柏毅等人所提出《立法院議事規則第三十五條條文》修正草案。（圖／立委李柏毅辦公室提供）

民進黨立委李柏毅等人所提出《立法院議事規則第三十五條條文》修正草案，今（29）日在程序委員會中遭藍白擋下，對此，李柏毅諷刺道，在五月時立法院長韓國瑜在院會以「舉手表決」強渡國會擴權法，他的提案是要避免同樣的鬧劇再次發生，卻被藍白擋下，「藍白難道是擔心被認出來誰支持違憲法案很丟臉，又或是混水摸魚被抓包很不方便？」李柏毅表示，五月時韓國瑜在院會摒棄議事中立原則，無視議場內不可能清點人數的事實，以「舉手表決」強渡國會擴權法，甚至踐踏立法院議事規則，只記名「贊成者」省略記名「反對者」，已違反立法院議事規則第36條第一項所規定：表決，應就可否兩方依次行之。李柏毅說，院長韓國瑜不僅完全不給投反對票的機會，更荒謬的是當下不在議場的委員竟然也被記入投票之中！李柏毅認為，韓國瑜主持議事程序草率、無視反對的意見，根本是強行逼迫所有人同流合汙！為此，他提案修正立法院議事規則，要將「舉手」與「口頭」表決限制在可以清點人數、確認個別委員贊成反對立場的場合，避免同樣的鬧劇再次發生。李柏毅指出，過去立法院舉手表決的場合都是在委員會內，因為委員會人少，一個委員會了不起14、15人，這要舉手表決當然沒問題，事後也能透過攝影確認每一個委員贊成或反對；但在院會時，即使沒有議事攻防，113個委員光是有幾個人在場就要花費不少時間點名，還要記錄每個人誰贊成誰反對，如果願意花時間慢慢處理，那也無不可，但今年五月的違憲法案，正是在這種忽視議事規則與民主原則的情況下被強行通過，甚至連表達反對都不可能。