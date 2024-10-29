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▲陸小芬（左）與夏于喬在老年憂鬱防治微電影《一起跳舞》中演母女，彼此有精彩的對手戲。（圖／摘自YouTube）

▲葉天倫是《一起跳舞》的導演，透過平實、生活化的內容，讓觀眾知道幫助長輩走出憂鬱可以怎麼做。（圖／記者吳翊緁攝）

▲夏于喬（右）與葉天倫攜手合作老年憂鬱防治微電影《一起跳舞》。（圖／記者吳翊緁攝）

連續兩年分別入圍金馬獎最佳女主角的準影后陸小芬、夏于喬，在董氏基金會與寶佳公益慈善基金會合作推出的微電影《一起跳舞》中扮演母女，身為女兒的夏于喬希望媽媽陸小芬能走出喪偶的情緒低潮，卻因此衝突不斷，直到透過專業協助並了解母親的狀況後，才幫助她找回快樂，情節平實卻頗為動人。夏于喬也坦言透過這次的拍攝了解到和長輩溝通不能用強迫的方式，而是需要引導，自己也頗有收穫。《一起跳舞》由《雞排英雄》、《大稻埕》導演葉天倫執導，他表示片中的老人家經歷像是身體沒有什麼大損傷、只是有小病痛，好像止痛藥吃一吃就好了，其實心裡的苦說不出來，自己就是感覺到「以前明明不是這樣的」，卻也害怕家人不能明白，這種心情的煎熬反而需要家人的陪伴。夏于喬透露平常跟媽媽的相處也很像在片中的感覺，有時候說要帶媽媽去看醫生，媽媽就會打開藥箱說吃個止痛藥就好了。長輩的憂鬱情緒並不只是看起來不開心，那是一種疾病，是身體缺乏讓人感受快樂的激素，需要醫師的幫助。而要讓他們願意去看醫生，引導就很重要，可以說去和朋友聊聊天，或尋求心理諮商，反而會比直接講說要去看醫生更不會令他們心生抗拒。除了正面教育的意義外，陸小芬和夏于喬這連續兩屆的金馬準影后演對手戲，也讓《一起跳舞》更具可看性。有趣的是，陸小芬去年入圍金馬獎的作品《本日公休》也飾演媽媽，夏于喬在今年提名金馬獎的《小雁與吳愛麗》同樣演女兒，卻是不一樣的處境和掙扎，顯然好演員就算丟到同樣的身分裡，都能夠詮釋出不一樣的面貌和感情。之前夏于喬曾為了《小雁與吳愛麗》剛上映時是受到的關注不夠、票房有待努力而憂心，現在隨著網友好評傳開，賣座持續在成長，她在出席映後活動時也更受鼓舞。