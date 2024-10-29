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▲高爾宣（右）與芮德之前舉辦寶寶性別派對，揭露會生女兒，結果女兒提早在10月28日出生，兩人都非常開心。（圖／龍大謝音樂提供）

▲高爾宣和剛出生的女兒「米ㄌㄧㄥ（米漿）」勾手指合照，「米ㄌㄧㄥ（米漿）」是個2700公克的健康寶寶。（圖／摘自IG）

▲雖然剛當爸爸，高爾宣11月底已排定在高雄的演出不受影響，笑稱要讓女兒遠端連線聽他的表演。（圖／摘自IG）

今年才與同是歌手的芮德登記結婚的嘻哈男神高爾宣，27歲正式升格為人父。芮德在昨（28日）上午8點以剖腹的方式生下女兒「米ㄌㄧㄥ（米漿）」，比原定的預產期11月要提早。他第一次見到女兒，心中感覺非常溫暖、難以形容，也大讚女兒的手指與腳趾非常修長，有媽媽的強大基因遺傳，更發布了和女兒勾勾手的可愛照片，粉絲都替他們開心，他也戲稱11月底在高雄流行音樂中心開唱，要遠端連線讓女兒聽他的演唱會。「米ㄌㄧㄥ（米漿）」出生時的體重2700克，是個健康的陽光寶寶。高爾宣在芮德生產時全程陪在手術室外等候，一邊祈禱母女均安，而手術一小時內就結束了，他稱讚醫師非常厲害，過程很順利。不像他覺得看到女兒第一眼的心情很難形容，芮德是感到一切都滿足快樂，有種「和女兒一起完成了一件事情」的感動，而她當天就下床走了一圈，高爾宣也直呼：「超猛！有運動有厲害。」女兒則很健康、穩定，只是很容易喊餓。高爾宣表示會陪芮德坐月子，可是希望芮德多吃一些，不然都補到他，他會變肥。小寶寶剛出生，外界都會好奇跟爸媽像不像、像誰多一點？高爾宣覺得「米ㄌㄧㄥ（米漿）」的嘴巴跟自己蠻像，最像芮德的地方是手指與腳趾，超級修長。雖然剛當爸爸，之前高爾宣也並未多排工作、好陪伴芮德待產，但他在11月10日將在玖壹壹舉辦的《南北貳路音樂節》演出，11月底要在高雄流行音樂中心開唱，屆時不知是否會真的有「遠端連線讓女兒聽演唱」的畫面，也許粉絲可以期待。