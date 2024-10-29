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康芮颱風轉中颱，預計明天下午後就會逐漸接近台灣附近海域，高雄市長陳其邁今（29）日表示，康芮路徑往南的話，對高雄的風力、雨勢都會增強，呼籲易淹水地區或是沿海地區的市民，都要先做好防護相關措施；由於高雄上次受到山坨兒颱風重創，紛紛到陳其邁臉書留言刷一排，希望高雄、台灣平安。陳其邁昨日在臉書發文表示，29、30日颱風將逐漸接近臺灣東南方遠海，氣象署表示，短期內將增強為「中度颱風」，暴風圈亦有擴大的趨勢，並朝臺灣東南方海面前進。週三開始將有外圍環流影響，但由於環境氣流變化較為複雜，週四後的路徑變數仍相當大。提醒市民朋友持續留意中央氣象署最新預報資訊。由於高雄上次受到山坨兒颱風重創，不少網友頻頻到陳其邁臉書留言祈求平安，有網友說，「颱風遠離，上次山陀颱風真的很恐佈，願所有的災難都遠遠地消失」、「拜託颱風放過高雄，希望高雄平安」。還有網友說，「被上次搖滾區嚇到了，難得這麼不喜歡颱風假，因為星期五還有五月天呀~」，也有網友逗趣說，「希望邁邁可以去跟總統拿颱風控制器馬上叫他離開 這禮拜活動那麼多 更捨不得我心愛的高雄又被傷害」。