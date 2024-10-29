一年一度的旅遊界盛事，2024ITF台北國際旅展將於11月1日在南港展覽館一館登場。面對旅遊業者端出一堆「俗擱大碗」的行程及方案，許多民眾勢必瘋搶現場優惠下單結帳，滙豐銀行也不忘釋出好康，推出旅展刷卡分期，可參加滙豐分期樂活動，同時還配合旅展推出現場刷卡滿額贈送下單好禮。另外，使用旅人無限/御璽卡刷8成以上團費/機票，可享免費國際機場接或送+高額旅遊平安險與旅遊不便險+機場貴賓室。
滙豐分期樂 回饋金最高12,000元入袋
持滙豐信用卡於今年12月31日前，商店分期消費總額*累積達指定門檻並完成登錄，最高享刷卡金12,000元回饋。由於現今大多數發卡行已不再提供分期回饋，因此分期送刷卡金對消費者來說是非常大的利多！
除此之外，第四季往往有許多3C新品發布，或年終家電更換專案推出，民眾可透過此項活動，入手新品並善加利用分期支付較小還款金額，還能額外獲得刷卡金回饋。春節旅遊也通常會提前規劃在第四季訂購機票、住宿等，很適合趁此活動期間，使用滙豐旅人卡預定，避免一次性大額支出，影響年前其他支出。
滙豐分期樂活動舉凡旅行社/免稅店、3C、家居、汽車百貨等分期消費皆可納入計算，針對商店分期，可以先享受後付款，並享0手續費優惠，是幫自己分散荷包壓力的絕佳方案。滙豐銀行提醒卡友們，「滙豐分期樂」需上網登錄，名額共5,000名，惟不包括指定百貨、超市、量販等通路消費。
旅人卡刷8成以上團費/機票 享多項服務
好康不僅於此，明年6月底前，使用滙豐旅人無限卡及旅人御璽卡，刷卡支付當次出國國際線機票全額或國外團費80％以上，可享免費國際機場接機或送機服務，還可預約使用環亞機場貴賓室，享受尊榮服務。
除了上述各項優惠活動，在2024ITF台北國際旅展現場刷滙豐信用卡，還有精美滿額禮要送給大家！旅展期間單日消費累積滿8,000元，憑簽單贈送MOZ熱水壺乙個（每日限量30個，共120個）；而單日消費累積滿200,000元，憑簽單贈送Le Creuset雙耳長方鐵烤盤32cm（棉花白/雪紡粉隨機出貨）乙個（每日限量2個，共8個）。滿額禮採每日每張簽單限兌換一次，無法重複兌換，也不累贈，送完為止。
滙豐銀行期盼透過這次各項優惠活動，幫助民眾在ITF旅展規劃旅遊行程時，都能夠達到節省開支、聰明消費，並將各項福利與服務，回饋給廣大的卡友，讓大家都能快樂刷卡，輕鬆獲得回饋。
注意事項：
1.滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司於本活動中簡稱「滙豐銀行」，且滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司信用卡於本活動中簡稱「滙豐信用卡」。
2.「滙豐分期樂」需上網登錄，名額共5,000名，惟不包括指定百貨/超市/量販
3.商店分期最高可分30期，2017年10月1日起特約商店分期零利率付款消費，將不再依卡別提供紅利/哩程/現金等積分計畫回饋
4.開放分期期數依各商店公告為準
5.商店分期共同注意事項：
分期付款每月應攤還金額計算公式如下：當次分期付款購物金額／選擇之分期付款期數＝每月應攤還金額。分期付款每月應攤還金額將計入持卡人之信用卡每月最低應繳金額。
持卡人以符合本活動規定之滙豐信用卡於活動期間內於指定商店刷卡，得依現場公告之期間、利率、商品、分期門檻與期數選擇參加滙豐「特約商店分期付款」專案，享分期付款0手續費優惠。滙豐銀行將不會對持卡人另行收取辦理分期付款之手續費用，惟持卡人如有「信用卡每月最低應繳金額」未於繳款截止日前付清或遲誤繳款期限，或持卡人之信用卡於本專案期間發生停用情形，即視為未依本行信用卡約定條款按期清償，滙豐銀行無須事先通知或催告，即得將持卡人所有未到期之分期攤還本金餘額視為全部到期，全部列入持卡人下期信用卡帳單之一般信用卡消費帳款中，並依本行信用卡約定條款以循環利率計算利息及違約金。
持卡人應妥善保留其「分期付款專用簽帳單」及「電子簽帳端末機簽帳單據收執聯」以便日後查詢。
持卡人在選擇滙豐「分期付款」專案時，一旦交易完成，不得取消；還款期數不得中途更改，除經滙豐銀行同意外亦不要求提前清償。
滙豐「特約商店分期付款」交易係由滙豐銀行一次墊付消費款項予特約商店，並由持卡人分期繳付消費帳款予滙豐銀行。持卡人如進行郵購式訪問買賣交易，依消費者保護法第十九條規定，可於收受商品七日內，退回商品或以書面通知特約商店解除買賣契約。滙豐銀行於商品買賣中，僅涉及代墊款項之資金關係，並未介入商品之交付或商品瑕疵等買賣之實體關係，相關商品退貨或服務取消之退款事宜，或申請人與特約商店就所購買之商品／服務之品質、數量、金額有所爭議時，申請人應先洽特約商店尋求解決，不得以此作為向滙豐銀行拒繳應付帳款之抗辯。如無法解決，申請人得要求本行就該筆交易依本行信用卡約定條款所訂之「帳款疑義之處理程序」辦理。
6.滙豐銀行保留最終核准信用卡分期付款與否及決定分期付款金額、期數等之權利。其他未盡事項悉依滙豐銀行「特約商店分期付款注意事項」及「信用卡約定條款」辦理，信用卡分期注意事項之詳情及其他限制條件,請至滙豐銀行網站。
謹慎理財信用至上
滙豐信用卡循環信用利率：5.68%~15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新台幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。本活動分期付款手續費為0，總費用年百分率為0%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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持滙豐信用卡於今年12月31日前，商店分期消費總額*累積達指定門檻並完成登錄，最高享刷卡金12,000元回饋。由於現今大多數發卡行已不再提供分期回饋，因此分期送刷卡金對消費者來說是非常大的利多！
除此之外，第四季往往有許多3C新品發布，或年終家電更換專案推出，民眾可透過此項活動，入手新品並善加利用分期支付較小還款金額，還能額外獲得刷卡金回饋。春節旅遊也通常會提前規劃在第四季訂購機票、住宿等，很適合趁此活動期間，使用滙豐旅人卡預定，避免一次性大額支出，影響年前其他支出。
滙豐分期樂活動舉凡旅行社/免稅店、3C、家居、汽車百貨等分期消費皆可納入計算，針對商店分期，可以先享受後付款，並享0手續費優惠，是幫自己分散荷包壓力的絕佳方案。滙豐銀行提醒卡友們，「滙豐分期樂」需上網登錄，名額共5,000名，惟不包括指定百貨、超市、量販等通路消費。
旅人卡刷8成以上團費/機票 享多項服務
好康不僅於此，明年6月底前，使用滙豐旅人無限卡及旅人御璽卡，刷卡支付當次出國國際線機票全額或國外團費80％以上，可享免費國際機場接機或送機服務，還可預約使用環亞機場貴賓室，享受尊榮服務。
除了上述各項優惠活動，在2024ITF台北國際旅展現場刷滙豐信用卡，還有精美滿額禮要送給大家！旅展期間單日消費累積滿8,000元，憑簽單贈送MOZ熱水壺乙個（每日限量30個，共120個）；而單日消費累積滿200,000元，憑簽單贈送Le Creuset雙耳長方鐵烤盤32cm（棉花白/雪紡粉隨機出貨）乙個（每日限量2個，共8個）。滿額禮採每日每張簽單限兌換一次，無法重複兌換，也不累贈，送完為止。
滙豐銀行期盼透過這次各項優惠活動，幫助民眾在ITF旅展規劃旅遊行程時，都能夠達到節省開支、聰明消費，並將各項福利與服務，回饋給廣大的卡友，讓大家都能快樂刷卡，輕鬆獲得回饋。
注意事項：
1.滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司於本活動中簡稱「滙豐銀行」，且滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司信用卡於本活動中簡稱「滙豐信用卡」。
2.「滙豐分期樂」需上網登錄，名額共5,000名，惟不包括指定百貨/超市/量販
3.商店分期最高可分30期，2017年10月1日起特約商店分期零利率付款消費，將不再依卡別提供紅利/哩程/現金等積分計畫回饋
4.開放分期期數依各商店公告為準
5.商店分期共同注意事項：
分期付款每月應攤還金額計算公式如下：當次分期付款購物金額／選擇之分期付款期數＝每月應攤還金額。分期付款每月應攤還金額將計入持卡人之信用卡每月最低應繳金額。
持卡人以符合本活動規定之滙豐信用卡於活動期間內於指定商店刷卡，得依現場公告之期間、利率、商品、分期門檻與期數選擇參加滙豐「特約商店分期付款」專案，享分期付款0手續費優惠。滙豐銀行將不會對持卡人另行收取辦理分期付款之手續費用，惟持卡人如有「信用卡每月最低應繳金額」未於繳款截止日前付清或遲誤繳款期限，或持卡人之信用卡於本專案期間發生停用情形，即視為未依本行信用卡約定條款按期清償，滙豐銀行無須事先通知或催告，即得將持卡人所有未到期之分期攤還本金餘額視為全部到期，全部列入持卡人下期信用卡帳單之一般信用卡消費帳款中，並依本行信用卡約定條款以循環利率計算利息及違約金。
持卡人應妥善保留其「分期付款專用簽帳單」及「電子簽帳端末機簽帳單據收執聯」以便日後查詢。
持卡人在選擇滙豐「分期付款」專案時，一旦交易完成，不得取消；還款期數不得中途更改，除經滙豐銀行同意外亦不要求提前清償。
滙豐「特約商店分期付款」交易係由滙豐銀行一次墊付消費款項予特約商店，並由持卡人分期繳付消費帳款予滙豐銀行。持卡人如進行郵購式訪問買賣交易，依消費者保護法第十九條規定，可於收受商品七日內，退回商品或以書面通知特約商店解除買賣契約。滙豐銀行於商品買賣中，僅涉及代墊款項之資金關係，並未介入商品之交付或商品瑕疵等買賣之實體關係，相關商品退貨或服務取消之退款事宜，或申請人與特約商店就所購買之商品／服務之品質、數量、金額有所爭議時，申請人應先洽特約商店尋求解決，不得以此作為向滙豐銀行拒繳應付帳款之抗辯。如無法解決，申請人得要求本行就該筆交易依本行信用卡約定條款所訂之「帳款疑義之處理程序」辦理。
6.滙豐銀行保留最終核准信用卡分期付款與否及決定分期付款金額、期數等之權利。其他未盡事項悉依滙豐銀行「特約商店分期付款注意事項」及「信用卡約定條款」辦理，信用卡分期注意事項之詳情及其他限制條件,請至滙豐銀行網站。
謹慎理財信用至上
滙豐信用卡循環信用利率：5.68%~15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新台幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。本活動分期付款手續費為0，總費用年百分率為0%。
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