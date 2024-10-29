迎接雙11購物節，旗下有超人氣吃到飽品牌「漢來海港」的漢來美食，也推出好康，今年預計豪送1,111元美食抵用金，漢來美食強調是今年度最狂優惠！活動期自11月1日至11月30日，期間首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。另外還有超狂的「漢來海港下午餐買一送一」，於11月1日、11日僅兩天限量推出。

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漢來美食的「來美食APP」，不斷都有優惠推出，此次針對甫下載註冊的新會員，直接送出全品牌1,111元美食金。旗下人氣吃到飽品牌也有優惠，「漢來海港－下午餐買1送1」限搶優惠，將分別在11月1日與11月11日兩天上午10:00，在「來美食APP」祭出限時限量搶購的「品牌饕客券」；另外還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購，輕鬆享受多重美味。

▲漢來美食的「來美食APP」，此次針對甫下載註冊成功的新會員，將直接送出全品牌1,111元美食金。（圖／漢來美食提供）
▲漢來美食的「來美食APP」，此次針對甫下載註冊成功的新會員，將直接送出全品牌1,111元美食金。（圖／漢來美食提供）
漢來美食強調，近年來致力發展會員經濟，推出自家來美食APP，雖然才短短2年多時間已收穫50萬會員，每月會員消費金額也已達集團餐廳總營業額的40%，期間不斷優化會員使用體驗，除了線上訂位、餐廳最新消息、消費集點、自動派發用餐意見表及趣味互動遊戲等功能外，未來也規畫推出會員分級、點數商城，提供會員更多專屬優惠。想下載《來美食APP》，可至商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）即可安裝。

另外，高雄萬豪酒店也推出年終感恩大回饋，即日起館內四間特色餐廳：京享蔬食百匯餐廳京樂日本料理餐廳京心咖啡廳及皇饕牛排館鐵板燒同步推出平日餐飲優惠活動。

像是蔬食吃到飽「京享蔬食百匯餐廳」，即日起至12月30日，年滿12歲以上的高雄市民，於週一至週四晚餐時段來店用餐，出示身份證件即可享有2人同行第2位6折優惠（需另加原價一成服務費），單筆折扣人數上限50位。而「皇饕牛排館鐵板燒」，也是即日起於週一至週五午餐時段，推出牛排館四道式套餐優惠，每套價格為1,500元+10%。

▲即日起至12月30日，高雄市民於週一至週四，來京享蔬食百匯餐廳享用晚餐，出示身份證件即可享有2人同行第2位6折優惠。（圖／高雄萬豪提供）
▲即日起至12月30日，高雄市民於週一至週四，來京享蔬食百匯餐廳享用晚餐，出示身份證件即可享有2人同行第2位6折優惠。（圖／高雄萬豪提供）

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