迎接雙11購物節，旗下有超人氣吃到飽品牌「漢來海港」的漢來美食，也推出好康，今年預計豪送1,111元美食抵用金，漢來美食強調是今年度最狂優惠！活動期自11月1日至11月30日，期間首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。另外還有超狂的「漢來海港下午餐買一送一」，於11月1日、11日僅兩天限量推出。
漢來美食的「來美食APP」，不斷都有優惠推出，此次針對甫下載註冊的新會員，直接送出全品牌1,111元美食金。旗下人氣吃到飽品牌也有優惠，「漢來海港－下午餐買1送1」限搶優惠，將分別在11月1日與11月11日兩天上午10:00，在「來美食APP」祭出限時限量搶購的「品牌饕客券」；另外還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購，輕鬆享受多重美味。
漢來美食強調，近年來致力發展會員經濟，推出自家來美食APP，雖然才短短2年多時間已收穫50萬會員，每月會員消費金額也已達集團餐廳總營業額的40%，期間不斷優化會員使用體驗，除了線上訂位、餐廳最新消息、消費集點、自動派發用餐意見表及趣味互動遊戲等功能外，未來也規畫推出會員分級、點數商城，提供會員更多專屬優惠。想下載《來美食APP》，可至商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）即可安裝。
另外，高雄萬豪酒店也推出年終感恩大回饋，即日起館內四間特色餐廳：京享蔬食百匯餐廳、京樂日本料理餐廳、京心咖啡廳及皇饕牛排館鐵板燒同步推出平日餐飲優惠活動。
像是蔬食吃到飽「京享蔬食百匯餐廳」，即日起至12月30日，年滿12歲以上的高雄市民，於週一至週四晚餐時段來店用餐，出示身份證件即可享有2人同行第2位6折優惠（需另加原價一成服務費），單筆折扣人數上限50位。而「皇饕牛排館鐵板燒」，也是即日起於週一至週五午餐時段，推出牛排館四道式套餐優惠，每套價格為1,500元+10%。
我是廣告 請繼續往下閱讀
漢來美食強調，近年來致力發展會員經濟，推出自家來美食APP，雖然才短短2年多時間已收穫50萬會員，每月會員消費金額也已達集團餐廳總營業額的40%，期間不斷優化會員使用體驗，除了線上訂位、餐廳最新消息、消費集點、自動派發用餐意見表及趣味互動遊戲等功能外，未來也規畫推出會員分級、點數商城，提供會員更多專屬優惠。想下載《來美食APP》，可至商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）即可安裝。
另外，高雄萬豪酒店也推出年終感恩大回饋，即日起館內四間特色餐廳：京享蔬食百匯餐廳、京樂日本料理餐廳、京心咖啡廳及皇饕牛排館鐵板燒同步推出平日餐飲優惠活動。
像是蔬食吃到飽「京享蔬食百匯餐廳」，即日起至12月30日，年滿12歲以上的高雄市民，於週一至週四晚餐時段來店用餐，出示身份證件即可享有2人同行第2位6折優惠（需另加原價一成服務費），單筆折扣人數上限50位。而「皇饕牛排館鐵板燒」，也是即日起於週一至週五午餐時段，推出牛排館四道式套餐優惠，每套價格為1,500元+10%。