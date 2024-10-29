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少子女化為近年重要議題，「晚婚晚育」趨勢與「全球癌症年輕化」的交互影響下，台灣育齡女性罹癌率逐年升高，生育現況雪上加霜！台灣凍卵協會「2024年醫療性凍卵認知度調查」顯示，不只近7成民眾不了解凍卵，更有9成民眾更不知道什麼是「醫療性凍卵」。據衛福部2021年癌症登記報告統計，全台有近1.2萬名「育齡癌友」，然而，癌症治療中的化學治療及放射線治療藥物，對卵巢功能影響甚鉅，將導致癌友失去生育能力，但多數人仍不清楚癌症患者在治療前進行生育保存的重要性。為改善台灣生育環境，地方政府也陸續推出凍卵補助。不只有政府大力推動，台灣凍卵協會也在今年針對癌友推動「公益希望計畫」，並邀請金鐘紅毯主持人陳明珠擔任公益大使，台灣凍卵協會(TEFA)理事長曾琬婷表示，TEFA推動此計畫旨在鼓勵女性癌友透過醫療性凍卵保留生育機會，實現擁有孩子的夢想，同時減輕癌友及其家庭的經濟壓力。她也呼籲社會大眾共同關注醫療性凍卵議題，給予癌友更多希望與選擇。根據衛福部2021年癌症登記報告指出，全台有近1.2萬名癌友適逢育齡階段，其中女性病友比例更高達6成。而台灣凍卵協會「2024年醫療性凍卵認知度調查」統計顯示，有生育規劃的癌友中，近9成的生育計劃被突如其來的癌症影響，儘管如此，仍有不少癌友透過醫療性凍卵成功實現生育夢想。TFC臺北婦產科生殖中心胡玉銘院長表示，患者林小姐在婚後隔年備孕時，意外確診乳癌第一期，因確認後才知道乳癌治療會影響卵巢功能，在自身存活及生育規劃中不斷掙扎。為保留生育能力，最終在討論下，緊急決定在癌症治療前進行醫療性凍卵，最後在經歷30次電療及5年抗賀爾蒙藥物治療後，開始嘗試植入胚胎，最終於婚後第8年順利誕下寶寶。林小姐也分享心路歷程，如非罹癌，從沒想過不孕的問題，人生中也沒有出現過凍卵的選項，幸好第一時間主治醫師有主動告知醫療性凍卵機會及相關資訊，在決策過程中提供很大的幫助。近年來，隨著癌症治療技術的日新月異，癌症治療率和預後水平均大幅提升，根據國健署資料統計，在110年台灣育齡女性罹癌佔比中，乳癌以36.94%位居首位，然而根據衛福部統計，106-110年新診斷早期（0+1期）乳癌的5年存活率近100%，而第2期存活率也高達9成以上。意味將有更多癌友在克服疾病後，將有機會重拾生育的夢想。早期介入和適當的生育保存措施，不僅可讓癌友保有希望及未來可能性，更能讓癌友在面對疾病時，不須在生育及生命間做出困難抉擇。根據調查結果顯示，有60.3%的癌症高風險族群知道癌症治療可能影，然而，當這些高風險族群進行預防準備時，卻只有不到1成曾考慮或準備進行醫療性凍卵。換言之，儘管了解癌症治療可能對生育能力產生影響，多數人仍未採取凍卵等相關預防措施。為了幫助更多癌友能夠保留生育的機會，臺北市立聯合醫院仁愛院區詹景全副院長特別率領醫院體系試辦「醫療性凍卵補助」計畫，協助癌友保留生育希望，更讓台北成為全台首個試辦醫療性凍卵補助的城市。詹景全副院長進一步指出，癌症治療不只會給患者帶來體力下降等「生理」影響，還會造成「心理」及「經濟」面上的衝擊。調查發現，近8成癌友在確診後三個月內接受癌症治療，其中甚至有2成癌友在確診後隔天就進入療程，導致患者往往需在短時間內消化大量資訊，並在情緒低落的情況下做出影響一生的決策；此外，癌症治療的藥物負擔，也對癌友家庭造成龐大的經濟壓力。在「生理」、「心理」及「經濟」三大衝擊的夾擊之下，導致癌友往往需在生命及生育間進行二選一，無法真正擁有生育選擇權，為此，詹景全副院長呼籲癌症高風險族群，應提前了解罹癌後的三大衝擊，提早進行準備，才能避免在面對癌症時措手不及。為保障癌友生育權，近年來各地方政府陸續推動凍卵補助政策，然根據調查顯示，知道「社會性凍卵補助」的民眾僅19.9%；知道「醫療性凍卵補助」者也僅17.3%，均不到2成，顯示台灣在凍卵補助相關推動與宣傳上仍有成長空間。此外民眾除了期待補助政策外，也希望能獲得更多關於醫療性凍卵的資訊。調查結果顯示，近半數受訪者希望有一站式整合資源及醫療性凍卵知識懶人包，另有25%民眾希望能夠參與相關衛教講座，透過多元管道來增加對醫療性凍卵的了解，增加參與計畫之意願。面對上述需求，台灣凍卵協會在今年推出「公益希望計劃」，不僅額外針對婦科癌友提供醫療性凍卵補助，更串聯北中南共10家醫院、診所及2間病友支持團體組成聯盟，集結各大院所資源，幫助癌症患者保留生育的希望，提升民眾對於醫療性凍卵的認知。不僅如此，更邀請金鐘獎紅毯主持人陳明珠擔任公益大使，呼籲社會共同關注醫療性凍卵的議題。台灣凍卵協會理事長曾琬婷分享：「我們期待透過TEFA的號召，為癌症患者提供最直接的幫助，也期待能和政府共同打造更友善的生殖醫療環境，守護癌友的生育權。」