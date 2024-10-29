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許多使用社群平台Instagram（以下簡稱IG）的用戶和影片創作者發現，上傳影片至IG後，畫質有時會變得比原影片模糊許多，但有時又突然正常。IG高層莫塞里（Adam Mosseri）在IG限時動態中回答網友問題時揭露，IG上的影片會根據觀看次數調整畫質，畫質越模糊代表觀看次數偏低，這也引發部分擔憂聲浪，認為這會讓小型創作者的曝光度受限。IG執行長莫塞里透過限時動態回答網友問題，一名網友問及影片上傳後畫質看來比原影片模糊，莫塞里證實，IG影片會根據觀看數調整畫質，若影片長時間沒有人觀看，就會自動降低畫質，反之若影片受歡迎，則會有較好的高畫質讓更多人看到影片。莫塞里還透露，影片剛上架後，IG會先將影片調整為較低畫質露出。事實上，Meta在2021年就曾表示會做出類似的調整，藉此將數量龐大的平台影片作出資源分配，莫塞里表示，IG傾向為更多觀看次數的創作者提供更高品質的影片，因為這也意味著需要更多儲存空間以及CPU資源，來存放這些影片，但他強調，這是一個隨時會滾動判定的尺度。儘管莫塞里認為畫質好壞不影響用戶觀看，但有許多網友在他的Threads質疑，這樣的方式會剝奪小型創作者的曝光機會，變得更難以競爭，質疑IG是在懲罰小型創作者，讓原先付出資源的高畫質影片被自動降級。