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繼街口支付、全支付、玉山銀行Wallet等台灣電子支付後，iPASS一卡通今（29）日也宣布進軍日本消費市場，攜手美商鏈通科技（TBCASoft）推出跨境行動支付服務，打通台日支付壁壘，並同時同時推動低碳、環保，即日起遊日本用一卡通iPASS MONEY APP掃PayPay，最高享50%回饋。iPASS一卡通與TBCASoft旗下的HIVEX®跨境支付平台合作，旨在通過便捷且安全的行動支付技術，減少旅客出發前匯兌現金的人力及紙本的消耗或塑膠卡片的需求，進一步降低環境負擔。用戶到日本旅遊時，在日本商家只需使用一卡通 iPASS MONEY APP即可輕鬆掃描或出示PayPay付款碼快速完成付款，輕鬆實現無紙化支付，推動更環保的旅遊模式，此次跨境支付服務也搭配「一卡通綠點」回饋計畫，盼藉此提升大眾環保意識。即日起至2025年1月31日，用戶在日本使用一卡通 iPASS MONEY APP於PayPay店家完成付款，可享三重優惠，最高達50%回饋，活動期間在日本PayPay合作商家消費可享一卡通綠點18.5%回饋（綠點1點價值新台幣1元，每人最高回饋300點）。此外，連結聯邦銀行、新光OU帳戶及台中銀行等用戶，還可加碼獲得最高30%回饋金。活動期間於日本的消費交易皆免除1.5%交易手續費，讓旅客盡享跨境消費的便利與超值回饋。