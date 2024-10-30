今年第21號颱風康芮（KONG-REY）持續朝台灣方向靠近，預計明（31）日中午過後從花蓮以南、台東附近登陸，今（30）晚全台各地就會感受到明顯風雨。民眾最關注明天是否會宣布停班停課，《NOWnews今日新聞》將持續整理10月31日（週四）全台各縣市停班停課最新通知。
雖然本次康芮颱風氣象署「增報」，在晚間9點會有一次最新預報提供評估，不過台北市政府先前已經宣布，原則上會在晚間8點對外宣布是否停班課，繼續遵循慣例。
🟡10月31日（週四）各縣市停班停課狀況
📍北部地區
台北市：預計晚間8點宣布。
新北市：預計晚間8點宣布。
基隆市：預計晚間8點宣布。
桃園市：預計晚間8點宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡10月31日防颱重點
根據中央氣象署先前公布的康芮颱風襲台影響的時程，風雨最最劇烈的時間點為今（30）日晚間到週五（11月1日）凌晨，而東部、北部地區風雨率先轉強，隨後逐漸擴散至全台灣。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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🟡10月31日（週四）各縣市停班停課狀況
📍北部地區
台北市：預計晚間8點宣布。
新北市：預計晚間8點宣布。
基隆市：預計晚間8點宣布。
桃園市：預計晚間8點宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡10月31日防颱重點
根據中央氣象署先前公布的康芮颱風襲台影響的時程，風雨最最劇烈的時間點為今（30）日晚間到週五（11月1日）凌晨，而東部、北部地區風雨率先轉強，隨後逐漸擴散至全台灣。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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