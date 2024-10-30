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▲康芮颱風襲台時間軸。（圖／中央氣象署）

今年第21號颱風康芮（KONG-REY）持續朝台灣方向靠近，預計明（31）日中午過後從花蓮以南、台東附近登陸，今（30）晚全台各地就會感受到明顯風雨。民眾最關注明天是否會宣布停班停課，《NOWnews今日新聞》將持續整理10月31日（週四）全台各縣市停班停課最新通知。雖然本次康芮颱風氣象署「增報」，在晚間9點會有一次最新預報提供評估，不過台北市政府先前已經宣布，，繼續遵循慣例。台北市：預計晚間8點宣布。新北市：預計晚間8點宣布。基隆市：預計晚間8點宣布。桃園市：預計晚間8點宣布。宜蘭縣：尚未宣布。新竹市：尚未宣布。新竹縣：尚未宣布。台中市：尚未宣布。苗栗縣：尚未宣布。彰化縣：尚未宣布。南投縣：尚未宣布。雲林縣：尚未宣布。嘉義縣：尚未宣布。嘉義市：尚未宣布。台南市：尚未宣布。高雄市：尚未宣布。屏東縣：尚未宣布。花蓮縣：尚未宣布。台東縣：尚未宣布。澎湖縣：尚未宣布。連江縣：尚未宣布。金門縣：尚未宣布。根據中央氣象署先前公布的康芮颱風襲台影響的時程，風雨最最劇烈的時間點為今（30）日晚間到週五（11月1日）凌晨，而風雨率先轉強，隨後逐漸擴散至全台灣。據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。