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▲10月30日高雄部分地區將停水，藍色區塊為停水區域、綠色為降壓區域。（圖／自來水公司）

▲小港區、鼓山區、 前鎮區、苓雅區、旗津區、鹽埕區民眾記得儲水。（示意圖／記者顏幸如攝，2023.09.12）

高雄人趕快儲水！台灣自來水公司第7區管理處公告，從10月30日上午8點開始，包含小港區、鼓山區、 前鎮區、苓雅區、旗津區、鹽埕區，因為淨水廠電氣設備檢驗，將會停水、降壓至少11小時，預計將有9.9萬戶受影響。📍10/30高雄停水、降壓影響區域港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、大苓里、三苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、鳳興里、鳳宮里、順苓里(沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域)、正苓里(沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域)、二苓里(沿海路以西區域)、店鎮里(沿海路以西區域)鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里。苓雅里、苓昇里。哨船頭里。大發、林園及和發產業園區大發基地。全部區域(工業用水)九如四路以南、鼓山路以西 哨船頭里除外全區 前金區： 社東、國民、林投、後金 、新生 、社西 、 博孝意誠 、鼓中、田西、苓中、博仁、苓洲 、 城北、苓東。台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。