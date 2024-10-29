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以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突持續，在領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遭擊斃，原本接班呼聲最高的薩法丁（Hashem Safieddine）也被空襲炸死後，外界猜測真主黨可能會暫時凍結新任領袖的選拔，或是保密不對外公布，以維護新領袖人身安全。但真主黨今（29）日發表聲明，宣布71歲的副總書記卡卡西姆（Sheikh Naim Qassem）成為新任領導人。根據《路透社》報導，卡西姆於1991年就出任副總書記，但是原本的總書記穆薩維（Abbas al-Musawi）被以色列刺殺後，由納斯拉勒上位，卡西姆依然待在副總書記的位置，且在納斯拉勒死後，卡西姆也並未被視作優先接班人選。這多少說明了卡西姆缺乏像納斯拉勒那樣的群眾魅力，然而，身為真主黨老臣，卡西姆長期擔任真主黨的主要發言人之一，負責接受外國媒體採訪，自納斯魯拉被殺以後，卡西姆已發表了三場電視講話，在真主黨內仍具有相當影響力。在真主黨宣布卡西姆上位後，以色列政府在X上的官方阿拉伯語帳戶發文表示，「他在這個職位上的任期可能是真主黨史上最短」，並警告真主黨除了解散，沒有其他路可走。