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黎巴嫩官媒29日表示，以色列坦克進入了基安村(Khiam)郊區，這是以色列自上個月發起的地面行動中對黎巴嫩南部最深入的入侵。黎巴嫩官媒國家通訊社(National News Agency, NNA)報導，「以色列佔領軍的大量坦克」進入了基安村東郊，距離以色列邊境約6公里(近4英里)。真主黨(Hezbollah)表示，他們使用導引飛彈摧毀了2輛坦克，並用火箭和大砲瞄準了基安村南方和西南方的以色列軍隊。黎巴嫩國家通訊社表示，以色列部隊在29日稍晚對基安進行了一系列空襲，並「使用重型與中型武器」發動了大規模的掃蕩。自以軍地面入侵於9月30日開始以來，伊朗支持的真主黨就在黎巴嫩邊境村莊與以色列部隊作戰。真主黨在29日任命了二號人物卡西姆(Sheikh Naim Qassem)為新的領導人。根據法新社基於黎巴嫩衛生部提供的數據計算，自以色列對黎巴嫩發動密集空襲以來，全國已經有1,754人喪命。真主黨宣稱，以色列部隊入侵至今數週，仍未完全控制任何黎巴嫩村莊，且真主黨多次採取行動擊退了以色列的滲透企圖。大型城鎮基安村具有重要的象徵意義。該村是「南黎巴嫩軍」(South Lebanon Army)掌管的惡名昭彰的監獄所在地，該軍隊是以色列佔領黎巴嫩南部期間的一個以色列代理人民兵組織。以色列軍隊在佔領了該地區22年後，於2000年撤出。更多中央廣播電臺新聞