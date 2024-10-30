NBA美國職籃2024-25例行賽，布魯克林籃網昨（29）日傳出當家前鋒Ben Simmons因個人「下背部傷勢管理」關係，缺席今日球隊對陣丹佛金塊隊的比賽，而稍早籃網主帥Jordi Fernandez在賽前談到Simmons的狀態時則表示，「目前球隊的計畫是，暫時不要讓Ben Simmons打背靠背的比賽。」
Simmons今缺席對金塊比賽 未來暫時不打背靠背
根據美媒布魯克林籃網隨隊記者Sharif Phillips-Keaton報導指出，籃網主帥Jordi Fernandez今日賽前透露，目前球隊的計劃是不要讓Ben Simmons出戰背靠背比賽。由於背部再度出現傷勢，Simmons今日也被排除在本場對陣金塊隊的比賽之外，這似乎是球隊盡可能地長時間保持Simmons健康計劃的一部分。
明對灰熊Simmons能上場 籃網主帥這樣說
Jordi Fernandez也在訪談當中透露，「明天球隊對陣灰熊隊的比賽，Ben Simmons可以上場。但正如你們所知，我不會給你們他確切的上場時間，但我相信他會打得很好，我對他的健康也沒有任何擔憂。」
Ben Simmons自2022年透過交易來到籃網以來，至今只替籃網隊出賽了60場比賽，本季先前共出賽3場比賽，留下場均5分、5.7籃板、5.7助攻的數據。
而這3戰Simmons總共僅出手12次，場均僅4次出手。值得一提的是，Simmons生涯各賽季的出手數一年低於一年，從新秀賽季的個人場均12.3次出手，到本賽季的場均僅剩下4次出手，是否對於自己的投籃能力越來越沒有信心，也是外界關注焦點。
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根據美媒布魯克林籃網隨隊記者Sharif Phillips-Keaton報導指出，籃網主帥Jordi Fernandez今日賽前透露，目前球隊的計劃是不要讓Ben Simmons出戰背靠背比賽。由於背部再度出現傷勢，Simmons今日也被排除在本場對陣金塊隊的比賽之外，這似乎是球隊盡可能地長時間保持Simmons健康計劃的一部分。
明對灰熊Simmons能上場 籃網主帥這樣說
Jordi Fernandez也在訪談當中透露，「明天球隊對陣灰熊隊的比賽，Ben Simmons可以上場。但正如你們所知，我不會給你們他確切的上場時間，但我相信他會打得很好，我對他的健康也沒有任何擔憂。」
Ben Simmons自2022年透過交易來到籃網以來，至今只替籃網隊出賽了60場比賽，本季先前共出賽3場比賽，留下場均5分、5.7籃板、5.7助攻的數據。
而這3戰Simmons總共僅出手12次，場均僅4次出手。值得一提的是，Simmons生涯各賽季的出手數一年低於一年，從新秀賽季的個人場均12.3次出手，到本賽季的場均僅剩下4次出手，是否對於自己的投籃能力越來越沒有信心，也是外界關注焦點。