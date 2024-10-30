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NBA美國職籃2024-25例行賽，布魯克林籃網昨（29）日傳出當家前鋒Ben Simmons因個人「下背部傷勢管理」關係，缺席今日球隊對陣丹佛金塊隊的比賽，而稍早籃網主帥Jordi Fernandez在賽前談到Simmons的狀態時則表示，「根據美媒布魯克林籃網隨隊記者Sharif Phillips-Keaton報導指出，籃網主帥Jordi Fernandez今日賽前透露，目前球隊的計劃是不要讓Ben Simmons出戰背靠背比賽。由於背部再度出現傷勢，Simmons今日也被排除在本場對陣金塊隊的比賽之外，Jordi Fernandez也在訪談當中透露，「明天球隊對陣灰熊隊的比賽，Ben Simmons可以上場。但正如你們所知，，我對他的健康也沒有任何擔憂。」Ben Simmons自2022年透過交易來到籃網以來，至今只替籃網隊出賽了60場比賽，而這3戰Simmons總共僅出手12次，場均僅4次出手。值得一提的是，，是否對於自己的投籃能力越來越沒有信心，也是外界關注焦點。