康芮颱風登陸前增強升級為強烈颱風！氣象專家吳榮德示警，康芮颱風帶來毀滅性強風暴雨，防颱措施要趁早，嚴陣以待。NOWnews今日新聞》整理各地政府關水門、開放紅黃線停車等防颱資訊重點並隨時更新，一文掌握防颱措施。
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🟡新北市 今午水門周邊開放紅黃線停車、晚上10點關水門
新北水利局表示，新北市高灘地停車場今（30）中午12時起進行車輛只出不進管制，轄內各橫移門（水門）及越堤道路將於晚間9時執行只出不進，未駛離車輛晚間8時進行強制拖吊，並在晚間10時完成封閉。
配合新北高灘地停車場只出不進，今（30）中午12時起開放水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車，水門周邊部分道路路邊停車格亦暫停收費。
📍水門周邊部分紅黃線開放停車路段(詳如連結及附表圖)：
一、新店溪流域：https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1wYjPJbBkbcugSHQvyOv0LjNxN4eQVRM&usp=sharing
二、大漢溪流域右岸：https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1cTB3gAh5lmn0PmUDlIpXIxgT0CSvYc0&usp=sharing
三、大漢溪流域左岸：https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1w5aDMHrlK_8HVq05QPcKNsCgzY625lY&usp=sharing
四、淡水河流域：https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1tsDNUhPUYvDdX8VVu06UEoUfiL5Yc50&usp=sharing
備註：紫色線為雙邊開放停車，粉紅色線為單邊開放停車
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◾碧潭水上腳踏車暫停營運
◾碧潭東岸及渡船頭停車場配合新北市各橫移門及高灘地停車場管制措施，今（30）12時起管制車輛只出不進，20時起未駛離將進行強制拖吊作業。
◾如新北市宣布達停止上班標準區域，風景區內服務設施如深澳鐵道自行車RailBike、瑞三鑛業整煤廠、三貂嶺生態友善隧道、雲仙樂園及野柳海洋世界會配合進行暫停入園，以及新北市旅遊服務中心暫停服務作業。
🟡台北市 晚上10點關水門、8點開始拖車
台北市今（30）下午4時起執行疏散門及越堤坡道「只出不進」管制；全市疏散門晚上10時關閉」，請停放於水門外民眾儘速移車，管制後4小時、即晚上8時開始拖吊未駛離車輛，處1800至4800元罰鍰，還要繳納移置費及保管費。
北市中午起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，同時該區域路邊停車暫停收費，指定學校將在晚上6時開放校園停車，若明（31）正常上班上課，車主須在早上7時前將車輛駛離校園。
📍水門關閉後替代道路一覽
一、吉林街橫移門關閉後(內湖至汐止)替代動線：
• 替代路徑一：成功路>成功橋>南港路>大同路(汐止)
• 替代路徑二：成功路（民權東路 成功路） >康湖路>康樂街>康寧街(汐止)
• 替代路徑三：民權東路>內湖交流道(國道一號)或堤頂交流道>汐止出口
• 替代路徑四：舊宗路>環東大道>經貿一路>南港路>大同路(汐止)
二、大稻埕水門關閉後(大同至三重、板橋)替代動線
• 替代路徑一：民生西路>重慶南北路 > 鄭州路>環河南北路>中興橋、華江橋>三重、板橋
• 替代路徑二：民生西路>重慶南北路 > 愛國西路>桂林路>華江橋>板橋
• 替代路徑三：華江橋>環河南北路>鄭州路
• 替代路徑四：華江橋>環河南北路>桂林路>中華路>鄭州路
三、通河西街水門關閉(大同往淡水) 替代動線
• 替代路徑一：承德路>大度路>民權路(淡水)
• 替代路徑二：通河西街>延平北路>洲北快速道路>大度路>民權路(淡水)
• 替代路線三：重慶北路大度路>百齡橋>承德路>大度路>民權路(淡水)
另外，原訂明（31）接受徵集入營之海軍陸戰隊第106梯次常備兵役軍事訓練役男，因受「康芮」颱風影響，依內政部役政司通知延至11月4日(星期一)按原徵集令所載時間、地點集合入營。
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🟡新北市 今午水門周邊開放紅黃線停車、晚上10點關水門
新北水利局表示，新北市高灘地停車場今（30）中午12時起進行車輛只出不進管制，轄內各橫移門（水門）及越堤道路將於晚間9時執行只出不進，未駛離車輛晚間8時進行強制拖吊，並在晚間10時完成封閉。
配合新北高灘地停車場只出不進，今（30）中午12時起開放水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車，水門周邊部分道路路邊停車格亦暫停收費。
📍水門周邊部分紅黃線開放停車路段(詳如連結及附表圖)：
一、新店溪流域：https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1wYjPJbBkbcugSHQvyOv0LjNxN4eQVRM&usp=sharing
二、大漢溪流域右岸：https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1cTB3gAh5lmn0PmUDlIpXIxgT0CSvYc0&usp=sharing
三、大漢溪流域左岸：https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1w5aDMHrlK_8HVq05QPcKNsCgzY625lY&usp=sharing
四、淡水河流域：https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1tsDNUhPUYvDdX8VVu06UEoUfiL5Yc50&usp=sharing
備註：紫色線為雙邊開放停車，粉紅色線為單邊開放停車
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◾碧潭水上腳踏車暫停營運
◾碧潭東岸及渡船頭停車場配合新北市各橫移門及高灘地停車場管制措施，今（30）12時起管制車輛只出不進，20時起未駛離將進行強制拖吊作業。
◾如新北市宣布達停止上班標準區域，風景區內服務設施如深澳鐵道自行車RailBike、瑞三鑛業整煤廠、三貂嶺生態友善隧道、雲仙樂園及野柳海洋世界會配合進行暫停入園，以及新北市旅遊服務中心暫停服務作業。
🟡台北市 晚上10點關水門、8點開始拖車
台北市今（30）下午4時起執行疏散門及越堤坡道「只出不進」管制；全市疏散門晚上10時關閉」，請停放於水門外民眾儘速移車，管制後4小時、即晚上8時開始拖吊未駛離車輛，處1800至4800元罰鍰，還要繳納移置費及保管費。
北市中午起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，同時該區域路邊停車暫停收費，指定學校將在晚上6時開放校園停車，若明（31）正常上班上課，車主須在早上7時前將車輛駛離校園。
📍水門關閉後替代道路一覽
一、吉林街橫移門關閉後(內湖至汐止)替代動線：
• 替代路徑一：成功路>成功橋>南港路>大同路(汐止)
• 替代路徑二：成功路（民權東路 成功路） >康湖路>康樂街>康寧街(汐止)
• 替代路徑三：民權東路>內湖交流道(國道一號)或堤頂交流道>汐止出口
• 替代路徑四：舊宗路>環東大道>經貿一路>南港路>大同路(汐止)
二、大稻埕水門關閉後(大同至三重、板橋)替代動線
• 替代路徑一：民生西路>重慶南北路 > 鄭州路>環河南北路>中興橋、華江橋>三重、板橋
• 替代路徑二：民生西路>重慶南北路 > 愛國西路>桂林路>華江橋>板橋
• 替代路徑三：華江橋>環河南北路>鄭州路
• 替代路徑四：華江橋>環河南北路>桂林路>中華路>鄭州路
三、通河西街水門關閉(大同往淡水) 替代動線
• 替代路徑一：承德路>大度路>民權路(淡水)
• 替代路徑二：通河西街>延平北路>洲北快速道路>大度路>民權路(淡水)
• 替代路線三：重慶北路大度路>百齡橋>承德路>大度路>民權路(淡水)
另外，原訂明（31）接受徵集入營之海軍陸戰隊第106梯次常備兵役軍事訓練役男，因受「康芮」颱風影響，依內政部役政司通知延至11月4日(星期一)按原徵集令所載時間、地點集合入營。
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