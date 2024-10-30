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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G4，紐約洋基終結3連敗陰霾，以11：4擊敗洛杉磯道奇，奪下系列賽首勝，不僅避免被橫掃出局，還打破長達54年在世界大賽上的7連敗紀錄。這場勝利也讓洋基成為1970年後首支在系列賽0：3落後情況下，將系列賽延長至第5戰的球隊。根據大聯盟數據專家Sarah Langs統計，自季後賽採取7戰4勝制以來，共有41支球隊陷入0；3落後絕對劣勢，而洋基如今成為史上第10支成功避免被橫掃的隊伍。在過去的例子中，最終有4支球隊挺進至第6戰，其中2支球隊更將比賽拖入第7戰，分別是2020年的休士頓太空人以及2004年於美聯冠軍賽上演「讓三追四」的波士頓紅襪。紅襪當年不僅逆轉擊敗宿敵洋基，還一舉奪得世界大賽冠軍，打破「貝比魯斯魔咒」。從世界大賽歷史來看，洋基是睽違54年以來，第一支在系列賽0：3落後下，將戰局逼入世界大賽G5的球隊，上一支隊伍是1970年紅人隊。如今，洋基靠著這場勝利續命，有望為再創驚奇。