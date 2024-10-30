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▲中央氣象署公布康芮颱風影響重點時程。（圖／中央氣象署）

▲氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也明確點出台灣各地的風雨時程，其中包含「花蓮台東、宜蘭基隆東北角、大台北桃園」等3個地區的影響最為劇烈。（圖／翻攝「天氣風險 WeatherRisk」臉書）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）持續朝台灣逼近中，預計今（30）日晚間東半部就會開始有明顯的風雨。對此，氣象粉專也明確點出台灣各地的風雨時程，其中包含「花蓮台東、宜蘭基隆東北角、大台北桃園」等3個地區的影響會最為劇烈。天氣風險指出，除了颱風已經增強為強烈颱風，康芮颱風的，並列出各地的風雨時程。週三晚起風雨逐漸增強，週四上半天颱風登陸前風雨最為劇烈，颱風登陸地點及北側區域，有機會出現超過16級的破壞性強風，山區也會有持續性大雨，是本次颱風最需要嚴防災害發生的地區。風雨最強的時段在週四整個白天，有持續性的強風驟雨，週四深夜後風雨快速減緩。宜蘭山區累積雨量可能超過1000毫米，嚴防土石災害發生。颱風登陸後大臺北地區風向轉偏東風，受到基隆河谷的地形作用，有10級以上強陣風，桃園沿海也有持續性強風，另外北部山區也要注意持續性大雨。雨勢不明顯，但週四白天沿海有超過10級強陣風。週四下半天颱風中心出海前後有強風驟雨。與中部地區相同，週四中午後沿海有強風。週四傍晚颱風出海後南部地區轉偏西南風，有強風驟雨，週五凌晨起緩和。風勢非常、非常大，尤其澎湖有機會出現12級以上陣風，有短暫驟雨。天氣風險也提到，康芮颱風應該會是今年第三顆直撲台灣的颱風，「大家可能已經習慣颱風來襲或是颱風假的生活模式，但要小小提醒大家，這顆颱風不是鬧著玩的」，上一顆有這樣的強度、環流大小侵襲臺灣的颱風，可能是2015年的蘇迪勒颱風，天氣風險提醒民眾以安全優先、做好防颱準備。