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台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，28日發動第二波約談，傳喚農業部前任、現任部長陳吉仲、陳駿季及中央畜產會前董事長林聰賢，三人均訊後請回。但上個月檢調搜索約談超思負責人秦語喬，但秦的女兒吳諭非人在日本，檢方透過管道希望她返國說明，卻未獲回應，檢方迄今未對吳發布通緝，被外界質疑輕放吳諭非，今（30）日吳諭非下午從日本自動返國接受調查，檢察官也扣押高達6922萬2500元的犯罪所得。檢方懷疑吳諭非於2022年，疑見國內蛋荒作為畜產會對日採購雞蛋「窗口」，認有利可圖，1人分飾買方及賣方，先後透過亮采、超思作為人頭進口日本雞蛋，另提供不實文件抬高採購價格賺「國難財」涉嫌詐欺、偽造文書罪。不過吳女長年居住日本，在國內仍有住居所，檢調積極透過管道聯絡，希望她到案說明，釐清案情，而她更是超思案關鍵人。根據了解，吳諭非30日下午從日本返國，由松山機場入境，隨即由承辦檢察官指揮調查官帶至臺北市調查處，目前正在調查中。而檢調懷疑吳諭非涉嫌高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，經檢察官估算犯罪所得6922萬2500元，為保全犯罪所得之追徵，承辦檢察官日前已聲請法院裁定核准扣押超思公司、吳姓被告及案關人等之銀行帳戶，合計6922萬2500元，已達足額扣押，可確保將來法院諭知沒收犯罪所得後之追徵。