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▲展榮（左）與展瑞近來先後捲入《獵人》盲卡包失言風波，以及網紅上心靈課程的爭議話題。（圖／記者李政龍攝）

▲ 展瑞（左起）、Eleen、展榮在《樂一通大戰外星人：粉紅末日》首映會上一起大跳「扭屁屁」的舞蹈。（圖／記者李政龍攝）

經典動畫系列最新電影《樂一通大戰外星人：粉紅末日》即將於週五（11月1日）起於全台上映，片中太菲鴨想當百萬網紅，電影公司特別請到真正的「百萬 Youtuber 」展榮、展瑞現身首映會。兩人經過《獵人》盲卡包風波後，對於卡通、動畫、動漫分類研究更加透澈，深怕用錯字眼再遭炎上。而網紅圈正在熱燒的「心靈課程」話題，兄弟兩個雖然都有去上，展榮只上完第2階段就停住，表示和近日被指在影片中出現「詭異行為」的網紅家寧對話，她的聲音聽來挺不錯，彼此也是有說有笑，感覺上她有在積極面對、處理這件事。近來展榮、展瑞先是捲入《獵人》盲卡包風波，再來又搭上「心靈課程」話題，展榮表示已經將自己收到的廠商贈送《獵人》盲卡包抽獎送給真正喜愛《獵人》的粉絲，對方還給他看了自己手上的角色刺青，甚至拍了短片給他看自己的收藏，確定真的是《獵人》忠實支持者，才把盲卡包送給對方。因為將《獵人》稱為「卡通」而被網友重新教育的展榮，坦言：「他們會跟我分享看到哪個段落覺得很棒，我聽了也認為好像真的蠻精彩的，應該要花時間來看。」展瑞以前上班時就有看《獵人》，但比較是同事們在吃飯的時候看個一、兩段來配飯的感覺，笑言這次受到「震撼教育」，原來每一個段落、人名都要記得清清楚楚，他話鋒一轉，提到《樂一通大戰外星人：粉紅末日》，透露過去也是看過這些卡通，熟悉裡面的人物，但不確定是不是又有新的名字與稱呼，顯然兄弟兩個經過這一次的風波，對於卡通或是動畫、動漫，固然增加了解，卻也有一些類似PTSD（創傷後壓力症候群）的感覺。至於「心靈課程」展榮表示是碰到低潮，是在被強迫的情況下去上課，也不一定很心甘情願，可是他接受，所以負責任去面對自己參加完課程後的所有體驗，他強調從來沒有在自己的社群上面提到這些，是被別人挖出來照片，才想說男子漢敢做敢當，就承認了有去上「心靈課程」，然而因為承認之後又開始要面對一些人腦補部分的內容，感嘆大概身為公眾人物都躲不過這些。展榮坦言之所以上完第2階段就打住，是因為聽很多人說第3階段要拉人，他就不願意再繼續了，也覺得已經把兩個階段學到的都落實在生活裡，不想去影響別人的人生，如果他們有事情需要幫助應該去尋求更專業的協助，不希望看到他們因為他而去這些課程，說道：「有影響力的人應該把影響力發揮在更有意義的事情上。」對於家寧和男友Andy分手後，在自己的頻道影片中出現不自然的動作和語氣，遭網友懷疑涉入邪教。展榮稱有跟家寧表示有什麼事情想要聊天都可以找他，覺得：「她其實還蠻聽我這個哥哥的話，提供什麼事情給她，她都願意照著做。」打趣表示是自己在控制她。對於家寧影片中的「詭異行為」，兩人透露家寧知道外界可能有些討論，承認自己的片子還在著墨之中，他們也介紹了好的剪接師給她，希望大家很快能看到熟悉的風格。現在很多人想當網紅，展榮展瑞建議有時候仍需要請求專業協助。首映會上除他們外還有號稱「亞洲美尻」的舞者Eleen，現場教他們如何正確「扭屁屁」。兩人在她的火辣貼身教學下，即便直呼比想像中困難，但仍完成動作要求，自嘲網紅實踐「活到老學到老」精神。展瑞說道：「網紅沒有這麼容易就能賺到流量，還是要持續學習，更偶爾需要借助一下專業力量。」