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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押，民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年昨（29）日表示，他懷疑自己手上那些資料都是黃國昌和民眾黨立院黨團主任陳智菡，透過管道放到他那邊的，因為柯文哲若延押，黃國昌是最大受益者；黃國昌今（30）日反擊表示，他「從不幹這種事」。對此，媒體人王時齊認為，黃國昌試圖對外設立「主席代言人」的形象，才能獲得「跟賴清德對口」的好處；王酸，要不是柯文哲被羈押，不然怎麼輪得到黃國昌對賴清德喊話？王時齊在《全國第一勇》節目中表示，雖然不知林冠年的懷疑是否屬實，但民眾黨內鬥人人都看得清楚，大家卻鬥成一團，明明眼下是「黨難時期」，卻忙於吵架互罵，沒有在客氣的，完全不怕黨的形象再次受挫。王時齊指出，最近黃國昌和陳智菡都在表演對於黨主席的崇敬、敬意，包括黃國昌多次透過媒體提及柯文哲要他不要咆哮，表現得好像自己是能拿到主席第一手訊息的人，彷彿成為了「主席代言人」，但只有柯文哲在看守所，黃國昌才能變成代言主席的第一把交椅，而且還有一個大好處，是「可以跟賴清德對口」。王時齊痛批，黃國昌時不時對民進黨主席賴清德喊話「你給我出來說清楚」，但如果柯文哲沒被羈押在看守所裡，怎麼輪得到他來喊？王猜測，黃國昌有可能是為了拿到這個政治利益，所以必須把黨內其他人鬥掉，以確保自己在民眾黨內最重要的位子。