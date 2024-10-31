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台北地檢署偵辦超思蛋案，原本待在日本的超思負責人秦語喬之女吳諭非，已於30日下午自動搭乘班機返國，自台北松山機場入境，隨即由承辦檢察官指揮調查官將吳女帶至台北市調查處，凌晨1時許吳諭非被帶往北檢複訊，今晨6時，依詐欺等罪嫌諭知300萬元交保，限制出境出海及實施科技設備監控。深夜1時，吳諭非被調查局人員帶到台北地檢署，她似乎有備而來，帶著墨鏡和口罩遮擋面容，手持神秘黃色牛皮紙袋，面對媒體提問始終不發一語。據了解，吳諭非在超思案中居於關鍵地位，因她疑似一人身兼日本伊勢食品公司代表、日方代理商及超思貿易進口商三種角色，在龐姓友人協助下，以「一條龍」模式與中央畜產會辦理雞蛋進口對接，進而引發整起超思案。北檢表示，是透過管道持續策動吳諭非，吳女才終於同意自願返國接受調查，至於全案不法獲利，檢方估算犯罪所得為6922萬2500元，已向法院聲請並獲核准，扣押超思公司、吳諭非等人帳戶，合計6922萬2500元，可確保將來法院諭知沒收犯罪所得後之追徵。9月24日北檢指揮調查局台北市調查處機動站，兵分14路搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采2家進口商，並將三名畜產會官員及五名業者列為被告，接著28日以被告身分約談農業部現任及前任部長陳駿季、陳吉仲，及中央畜產會前董事長林聰賢，訊後讓3人無保請回。據了解，吳諭非是畜產會採購雞蛋案窗口的超思負責人秦語喬女兒，長期居住日本。超思案源於2022、2023年間，全球因為氣候異常及禽流感因素，導致雞蛋產量銳減，行政院指示農業部執行穩定蛋價政策，陳吉仲遂委請負責平抑畜產品價格的畜產會辦理。畜產會向日本、巴西、泰國等多個國家進口雞蛋，雖然成功穩住蛋價，但因採購過程疑有瑕疵，被藍委質疑圖利，2023年起陸續告發。