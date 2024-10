我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃邁阿密熱火日前替陣中退役球星「閃電俠」Dwyane Wade,舉辦了個人雕像開幕儀式,雕像動作是經典的「THIS IS MY HOUSE!」,但美中不足的是,這座雕像的臉部面容和Wade本人可說是一點都不像,因此不但在社群上引起網友熱烈討論,如今也遭到許多球星嘲諷,前傳奇球星、現任籃球評論員的「惡漢」Charles Barkley,稍早在談到Dwyane Wade雕像的時候說道:「。他們必須把Wade所有的數據都列在後面,這樣別人才知道它是誰的雕像。」金州勇士球星Draymond Green稍早也在自己的節目中談到此事,他表示:「我就納悶,難道他們不應該在完成雕像之前,先給Wade看一下嗎?還有一點就是,製作雕像的人應該得出來發表一下聲明,」而事實上Dwyane Wade日前在雕像還在製作時,當時就曾親眼見過它。而Dwyane Wade的雕像矗立之後,也引發了外界關於的討論,當然LeBron James及Stephen Curry肯定也會得到如此殊榮, 至於Kevin Durant是否也會得到相同待遇呢 稍早KD在《Up and Adams》節目中向主持人表示,「我很感激人們對我的愛和尊重,這對我來說就足夠了。」