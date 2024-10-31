NBA美國職籃邁阿密熱火日前替陣中退役球星「閃電俠」Dwyane Wade，舉辦了個人雕像開幕儀式，雕像動作是經典的「THIS IS MY HOUSE！」，但美中不足的是，這座雕像的臉部面容和Wade本人可說是一點都不像，因此不但在社群上引起網友熱烈討論，如今也遭到許多球星嘲諷，稍早傳奇球星「惡漢」Charles Barkley就直言：「他們得把那東西拆了，這座雕像太爛了！」
Wade雕像外型引發熱議 「惡漢」Barkley狠吐槽
前傳奇球星、現任籃球評論員的「惡漢」Charles Barkley，稍早在談到Dwyane Wade雕像的時候說道：「這肯定是一個巨大的榮譽，但他們必須得把那個東西拆了，這座雕像太爛了。他們必須把Wade所有的數據都列在後面，這樣別人才知道它是誰的雕像。」
Green對雕像外型也不解 稱製作者應出來解釋
金州勇士球星Draymond Green稍早也在自己的節目中談到此事，他表示：「我就納悶，難道他們不應該在完成雕像之前，先給Wade看一下嗎？還有一點就是，製作雕像的人應該得出來發表一下聲明，說這不是一般人能理解的東西，做這個雕像的人是不是應該出來解釋一下？」而事實上Dwyane Wade日前在雕像還在製作時，當時就曾親眼見過它。
而Dwyane Wade的雕像矗立之後，也引發了外界關於「誰將是下一個在NBA球隊獲得雕像的球員」的討論，當然LeBron James及Stephen Curry肯定也會得到如此殊榮，至於Kevin Durant是否也會得到相同待遇呢？
稍早KD在《Up and Adams》節目中向主持人表示，「我不同意Wade的觀點，但我感謝他把我歸入（夠格被立雕像）這一等級，我很感激人們對我的愛和尊重，這對我來說就足夠了。」
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前傳奇球星、現任籃球評論員的「惡漢」Charles Barkley，稍早在談到Dwyane Wade雕像的時候說道：「這肯定是一個巨大的榮譽，但他們必須得把那個東西拆了，這座雕像太爛了。他們必須把Wade所有的數據都列在後面，這樣別人才知道它是誰的雕像。」
Green對雕像外型也不解 稱製作者應出來解釋
金州勇士球星Draymond Green稍早也在自己的節目中談到此事，他表示：「我就納悶，難道他們不應該在完成雕像之前，先給Wade看一下嗎？還有一點就是，製作雕像的人應該得出來發表一下聲明，說這不是一般人能理解的東西，做這個雕像的人是不是應該出來解釋一下？」而事實上Dwyane Wade日前在雕像還在製作時，當時就曾親眼見過它。
而Dwyane Wade的雕像矗立之後，也引發了外界關於「誰將是下一個在NBA球隊獲得雕像的球員」的討論，當然LeBron James及Stephen Curry肯定也會得到如此殊榮，至於Kevin Durant是否也會得到相同待遇呢？
稍早KD在《Up and Adams》節目中向主持人表示，「我不同意Wade的觀點，但我感謝他把我歸入（夠格被立雕像）這一等級，我很感激人們對我的愛和尊重，這對我來說就足夠了。」