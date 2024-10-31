我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Andy的付費頻道取叫「曖昧期」。（圖／翻攝自YouTube Andy老師）

▲「你今天PO了沒」是家寧頻道中的洗腦台詞。（圖／YouTube 秘月期POPOO）

網紅「眾量級」情侶檔家寧、Andy分手後爭議不斷，兩人各自開設新頻道，但家寧奇怪的談吐被揪出有上心靈課程，事隔5日，Andy也在今（31）日上傳影片，坦承有上心靈課程，也解析了3日課程的內容，不過令人傻眼的是，他的付費頻道名稱叫「曖昧期」，和家寧的「秘月期」有異曲同工之妙。Andy今在個人頻道中分享上心靈課程的心得，班上有30人到80人不等，課程會透過體驗式遊戲的方式進行自我探索，他也因此發現到自己的個性是「很服從」以及「害怕破壞人際關係」的人。第一天講師會講出學員的弱點，挑戰學員，但後面兩天則會創造很溫暖的氛圍，讓學員之間好像很有愛。Andy表示自己上完是滿開心的，他也強調慎選心靈課程很重要。他也表示接下來會分享許多心靈課程的內容，但影片是付費會員才能觀看，而他的付費頻道名稱叫「曖昧期」，和家寧的「秘月期」有異曲同工之妙，讓許多網友傻眼，「不得不說，有一說一，你也怪怪的」、「前面都很好很感人，但後面想知道心靈課程必須加入付費會員，名字還和家寧的頻道秘月期類似，讓人很難想像你說的心靈課程到底是洗腦PUA還是真的對自己有幫助欸」、「已經開始看不懂這什麼操作了」。