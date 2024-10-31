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NBA美國職籃洛杉磯湖人今（31）日前進客場踢館克里夫蘭騎士，這也是湖人一哥「詹皇」LeBron James本賽季首度「回娘家」，重返生涯起點克里夫蘭出戰。而賽前LeBron儘管因感冒缺席賽前球隊訓練，但是他仍出戰今日比賽，最終並砍下全隊最高26分，不過湖人仍不敵騎士團隊有裡有外的攻勢，終場就以110：134遭到痛宰，苦吞2連敗。本場比賽騎士在主場迎戰來訪的湖人隊，首節騎士就展現出高昂氣勢，單節轟下42分，半場打完並以67：48取得多達19分領先。雙方易籃再戰後，第三節比賽2隊勢均力敵，但紫金大軍仍無法有效縮小分差，而本場比賽也是「詹皇」LeBron James本季首度重返克里夫蘭，眾所周知詹皇當年正是被騎士隊以狀元之姿給選中，稍早接受採訪的時候，LeBron James表示：「我無法想像與Bronny在騎士球場一起跑動的感覺。但是回到老家，和我兒子一起在那塊球場上跑動，當然會很特別，而本場比賽由於騎士早早就大比分領先湖人隊，比賽很快進入到垃圾時間，現場球迷也熱烈歡呼「我們要Bronny！」，，後者也因此得到本賽季第2次出場機會。Bronny James替補登場後，他先是上演1次抄截，並助攻隊友Dalton Knecht扣籃得手，隨後Bronny再次助攻隊友得分。這還沒完，Bronny又命中一記跳投，斬獲個人NBA生涯首分，現場球迷也替他歡呼。