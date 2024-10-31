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▲司法院舉行卸任大法官歡送會，8年任內司法院長許宗力率6名大法官，共作成解釋73件、憲法訴訟判決51件。（圖／司法院提供）

原訂10月31日司法院長和6名大法官卸任，因為康芮颱風影響，司法院提前在10月30日舉辦歡送會。其中也是即將卸任的詹森林大法官表示，對於釋憲結果「不滿意但尊重」，是台灣最值得驕傲的地方。而司法院長許宗力致詞時提及，刑事案件二審是覆審制是浪費司法資源，希望新任院長能落實金字塔訴訟制，他也例舉任內完成國民法官、大法庭、公懲會改制懲戒法院及保障同婚與通姦除罪等亮點，其任內共作成解釋73件、憲法訴訟判決51件，其中有很多都是歷史性的指標判決，尤其在卸任前夕，才剛落幕的國會職權釋憲案，許宗力仍然率著大法官們，致力作出判決，為台灣司法史上留下值得紀錄的一頁。不過在許宗力8年任內，2021年爆發堪稱司法史上最大醜聞的石木欽案，甚至傳出恐嚇報導記者，以及周刊報導懲戒法院院長李伯道性騷，時任秘書長林輝煌卻未及時處理，導致被害人二次傷害等汙點，重創司法威信，以及死刑釋憲案，樁樁件件在許宗力卸任的歡送會上，皆隻字未提。許宗力的卸任感言，長達20分鐘，他提及8年來與司法院及各法院同仁一起努力一，大多數主張有落實，有的可惜的沒辦法推動讓他感到遺憾，有成功落實的如勞動事件、憲法訴訟法、國民法官法，此外，大法庭制度讓判決結果穩定也可以預期、被害人訴訟參與，少年及家事司法新制、行政訴訟新制及爭取司法機關總員額1,100人與公懲會改制為懲戒法院改為一級二審，健全公務員懲戒制度。許宗力更當場直言，講到遺憾的，就是訴訟程序的金字塔制度，這是當初同意接下司法院長的負擔，他念茲在茲的就是這個，因為自己也曾參與翁岳生院長1999年推動的全國司法改革會議，當時大家就知道法官的工作負擔是非常重的，司法資源分配非常不合理，特別是刑事訴訟程序，一審之後，二審是全面的覆審制，這是浪費司法資源，有的法官就綁在法官來來回回的訴訟程序上，人民疲於訟累，也呼籲各界要嚴肅看待司法過勞的問題。司法院舉辦這次大法官卸任歡送會很低調，沒有發布任何媒體採訪通知，不過一到現場，滿場的香水百合，香味撲鼻，許多司法院同仁也都到場參加，現場更請來大提琴等音樂家，當場演奏，用悠揚樂聲歡送卸任大法官。目前總統提名的繼任新任大法官人選卡關，司法院正副院長將懸缺，11月1日後將出現台灣首次司法院正副院長等7名大法官、祕書長都出缺的狀況，依法總統須指定一位現任大法官代理院長。