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▲三仙台風景區即時影像鏡頭君，不敵「康芮」強風，今晨進入維護狀態，網友一片哀嚎，替鏡頭君默哀1分鐘。（圖／翻攝即時影像）





▲武嶺鏡頭君已經看不到現場即時狀況，改上「維修中」的圖示了，而且在合歡山地區，即時影像的鏡頭幾乎全都「陣亡」，只剩下清境農場停車場和青青草原入口處，還可以看到影像，其他畫面通通看不到。（圖／翻攝即時影像）

▲風場掃描圖顯示康芮強風圈紫到發白，威力相當驚人，連粉專小編都說是第一次將全台標到紅色以上，提醒做好防颱準備。(圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急粉專)

「這次真的不是鬧著玩」，強烈颱風「康芮」颱風中心還沒登陸，僅僅是暴風圈和外圍環流帶來的影響，目前在全台各地都能感受到明顯風雨。而「康芮」帶來的強風，也已經在各地區的即時影像鏡頭，率先帶來災情，包括三仙台及合歡山武嶺等多處即時影像鏡頭，目前都已經被強風吹壞，看不到即時畫面，而是維修中的圖示。這次康芮颱風帶來的影響不容小覷，上午8時出現最強17級陣風，打破合歡山測站站史陣風紀錄，透過鏡頭可以感受到17級陣風的猛烈，武嶺亭的鏡頭君被吹得劇烈搖晃，就在大約11時左右，武嶺鏡頭君已經看不到現場即時狀況，改上「維修中」的圖示了，而且在合歡山地區，即時影像的鏡頭幾乎全都「陣亡」，只剩下清境農場停車場和青青草原入口處，還可以看到影像，其他畫面通通看不到。網路爆紅的三仙台即時影像「鏡頭君」，不少網友在家「準時觀看」希望鏡頭君能挺過這次康芮颱風的侵襲，沒想到今日凌晨4點多後，「鏡頭君」留下最後黑影，就訊號中斷提前陣亡，讓數千名同時觀看的網友一片哀嚎，當場為鏡頭君的「壯烈犧牲」默哀一分鐘。昨（30）日晚間11時許，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就在臉書分享風場掃描圖，並發文「康芮的強風圈非常非常大，紫色到發白更猛烈，離島的蘭嶼已經測得每秒61.5公尺17級以上強風」要民眾千萬不要掉以輕心，輕忽這次強颱康芮的威力。粉專提醒，北部及東部風雨從現在起將逐漸加大，西半部海線也已有10至12級強陣風，且隨著「康芮」颱風逐漸靠近，西部內陸陣風亦會迅速地飆起來，「請務必做好防颱準備，不要亂跑！」不僅如此，粉專小編也感嘆這是自2017年開始做風雨時程以來，他們第一次將全台標到紅色以上，「說明這次真的不是鬧著玩的！」