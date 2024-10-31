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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，於2024年迎來人生巔峰時刻，今（31）日世界大賽G5道奇以7：6逆轉擊敗紐約洋基，以4勝1敗奪得世界冠軍，贏得自2020年以來、時隔4年的隊史第8座世界大賽冠軍。大谷親手實現了高中時期定下的夢想，今年不僅成功奪得世界大賽冠軍，也完成終身大事，娶前日本女籃國手田中真美子為妻，雖然整個過程晚了3年才實現，但仍為輝煌生涯再添一筆重大成就。今年大谷翔平以10年7億美元（約合223億新台幣）天價合約轉戰道奇，如願迎來大聯盟生涯首次季後賽滋味，大谷率領球隊從分區系列賽一路殺進世界大賽，並在睽違43年上演的「東西岸豪門對決」中，領軍以4勝1敗擊敗洋基，奪得世界大賽冠軍，也收穫美職生涯第一枚冠軍戒指。大谷翔平實現了當年他在花卷東高校時期立下的「26歲拿下世界大賽冠軍及結婚」的人生目標。雖然大谷實際進度與規劃略有差異，但他多次以實際行動逐步實現「進軍大聯盟」、「WBC日本國家隊」等目標，如今大谷在29歲這一年，不僅帶領道奇奪冠，也與伴侶田中真美子完婚。此外，與大谷並肩奮戰的隊友山本由伸在進入大聯盟的首年，就親身見證了這一歷史時刻，也為道奇隊注入了新血。回顧大谷的規劃表，他尚未完成賽揚獎和無安打比賽等目標，未來他可能重返「二刀流」，讓外界期待他會如何繼續實現高中時期的其他目標。18 歲：和大聯盟球隊簽約19歲：學習英文、升上3A20歲：上大聯盟、年薪15億日元21歲：進入先發輪值、單季16勝22歲：獲得賽揚獎23歲：入選經典賽日本隊24歲：投出「無安打比賽」、達成單季25勝25歲：投出全世界最快的175公里速球27歲：入選經典賽日本隊、獲選MVP28歲：長子出生29歲：第2度投出「無安打比賽」30歲：成為大聯盟日本最多勝投手31歲：長女出生32歲：第2度拿下世界大賽冠軍33歲：次子出生34歲：第3度拿下世界大賽冠軍35歲：入選經典賽日本隊36歲：締造最多三振紀錄37歲：長子開始學打棒球38歲：成績衰退，開始考慮退休的事39歲：決定打完今年球季，明年退休40歲：生涯最後一戰投出「無安打比賽」41歲：返回日本42歲：將美國棒球系統引進日本57歲：從球界正式退休58歲：回岩手縣故鄉59歲：擔任少棒聯盟監督60歲：前往夏威夷旅行