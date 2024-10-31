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▲前中央氣象局長鄭明典今（31）日表示，嘉義縣靠海邊有個明顯的逆時針環流發展，這是受地形影響發展的「颱風副中心」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

康芮颱風直撲台灣，前中央氣象局長鄭明典今（31）日直言「蘭嶼需要關心」，提到蘭嶼雖然很耐風雨，但是這次風雨強、時間又偏長，還是很令人擔心，同時也表示颱風「副中心發展中」，這是受地形影響發展的「颱風副中心」。鄭明典說明，看地面風場，嘉義縣靠海邊有個明顯的逆時針環流發展，這是受地形影響發展的「颱風副中心」。如果追蹤雷達回波，雷達回波的旋轉中心約略在黃色圓圈範圍內。從回波看，基本上是中高層環流，似乎有直接過山的趨勢。風場代表的是低層環流，颱風過山常見低層的副中心取代原本的環流中心，但也會在高低層環流相遇後從新整合。鄭明典表示，這個颱風個案，模式傾向於由副中心發展來取代原中心，但是觀測上還不明確，因為回波中心較預期完整，有直接過山的趨勢。網友留言「難怪台南山區在吹南風，想說怎麼和雷達回波看的不一樣…」、「應該會直接過山再來西部風雨變大」、「目前還是強颱，都過山了，好像還沒減弱的跡象」。