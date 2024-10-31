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康芮颱風強大風勢重創台灣，北台灣也颳起陣陣強風，多地路樹倒塌，一位民眾今（31）日下午1時許，在新北市新店區復興路目睹電線走火爆炸畫面，火花四射撒落一地，經台電與警消人員到場後確認，是樹葉掉落電線上造成短路，無火災疑慮。一名網友xue_young1230在Threads貼出影片，位於新店區復興路往景美橋前路段，畫面中疑似發生變壓器短路爆炸，可看到爆炸後火花從桿頂一路落至到電線桿中段，火花撒在道路上，濃煙四起，1條電線甚至當場斷掉。該起事故位於新店區復興路，警消人員到現場後，發現是路樹樹葉掉落到電線上，造成電線短路起火，產生火花，現場無人受傷，也無財損。根據台電統計，截至今日下午3時，康芮颱風導致全國曾停電用戶數46萬1143戶，已修復用戶數18萬5340戶，仍停電用戶數27萬5803戶。新北停電數達到1萬5890戶，其中最多的是新店區，目前停電用戶數6227戶，曾停電用戶數1萬186戶。新北中永和、新店等地區下午也有民眾反應住家電燈瞬間暗了一下，新店市區亦有零星電桿倒塌導致停電情況，三民路159巷19弄福民公園內，一棵超過10米高大樹不敵強風倒塌扯到電線，當場扯斷3根電線桿。