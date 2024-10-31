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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G5，洛杉磯道奇隊作客紐約，克服全場5分落後劣勢，終場道奇以7：6逆轉打敗洋基，相隔4年再次摘下世界大賽冠軍殊榮。在大聯盟奮鬥7年的大谷翔平，以及今年赴美打拚的山本由伸都收穫生涯第一枚冠軍戒指，接下來兩人的目標將是帶領道奇挑戰21世紀以來首次世界大賽連霸。道奇在例行賽以98勝成績傲視全聯盟，並在季後賽展現無可匹敵的強大實力，不僅連續12年進入季後賽，還在國聯西區完成3連霸。近12年中，道奇奪下11次分區冠軍，並在過去5年兩度登頂世界大賽，可謂正處於巔峰時期。道奇的下一個目標無疑是挑戰世界大賽連霸，上一次達成這一壯舉的是1998至2000年的洋基隊，距今已有二十餘年，且自21世紀以來，尚無任何隊伍完成連霸。若單以國聯球隊來看，在世界大賽達成連霸的球隊時間更遙遠，已經要追溯到1975至76年紅人隊，而道奇隊自1890年創隊至今，也從未達成這一項紀錄。道奇隊將於明年3月18、19日在東京巨蛋對戰小熊，正式拉開新賽季序幕。即便冠軍陣容可能面臨些許變動，Teoscar Hernández 與即將成為自由球員的Buehler有待續約，大谷翔平、山本由伸、Mookie Betts與世界大賽MVP得主Freddie Freeman仍將領銜道奇，挑戰這項21世紀的壯舉。