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▲利菁家中受到颱風影響，落地窗的玻璃都被吹破。（圖／利菁臉書）

▲利菁用手拿起玻璃展示，讓網友擔心怕她割到手。（圖／利菁臉書）

強颱康芮持續侵襲全台，各地紛紛進入暴風圈，陣陣強風驚人，街頭一片風雨交加。藝人利菁31日在臉書上分享家中的大慘案，落地窗竟因無法抵擋強風衝擊，瞬間破裂，玻璃碎滿一地。利菁在直播中驚呼：「救命，我最擔心的落地窗破了，怎麼辦？」家中落地窗被吹破後，利菁開啟直播，讓粉絲一窺受災現場，畫面中地上佈滿玻璃碎片，她心有餘悸地說「這次颱風真的很嚴重」。她透露當時聽到巨大的撞擊聲，才發現窗戶整片碎裂，連窗簾都被割破，所幸家中無人受傷。網友看到利菁清理時徒手拔除窗框上的碎玻璃，紛紛在直播中留言提醒她小心手，擔憂她劃傷自己。為了防止風雨持續潑入家中，利菁趕緊和丈夫一起用木板、椅子和啞鈴抵住破裂的窗戶。她表示家對面是公園，沒有遮蔽物，都能看到窗外的招牌在風中劇烈搖晃，讓她擔憂不已地說：「這次風真的很強，家裡災情慘重，清理的時候我手還一直在抖。」利菁還在直播中透露，隨著強風暴雨，家中的廚房也出現滲水狀況，看到水漬在地面上不斷擴散，利菁無奈地嘆氣：「每次颱風來我家都出問題，不管我人在不在台灣。」最後不忘提醒大家注意安全，希望颱風過境後災情能趕快平復。