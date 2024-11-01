康芮颱風目前已經減弱為中颱，且強度還在持續減弱，最新路徑已經開始轉彎90度並加速向北移動，預估今（1）日上午台灣本島會逐漸脫離暴風圈，最快今天下午至傍晚全台會完全解除颱風警報。而風雨方面，東部地區、北部地區風雨已經在深夜減緩，桃園以南深夜至清晨仍有強風，今天白天中部山區、西半部平地仍偶有局部較大雨勢，民眾還是要特別留意！
根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天凌晨1時中心位置北緯24.5度、東經119.9度，以每小時29轉34公里速度向北北東轉東北前行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風以上，七級風平均暴風半徑縮減至250公里，十級風暴風半徑約70公里，目前路徑90度轉彎加速北上，強度也持續在減弱當中。
🟡康芮颱風最新風雨時程、累積雨量一覽
氣象署預報中心科長林伯東表示，依據極短期降雨趨勢來看，東半部、中南部深夜仍有短延時強降雨，不過東半部降雨趨緩，白天各地降雨也會「完全小下來」，僅中部山區以及西半部平地有局部較大雨勢，不過到了今天晚上就會停緩，但颱風中心清晨會靠近馬祖海面附近，馬祖民眾要特別留意。
至於在降雨統計方面，根據氣象署最新資料顯示，10月31日東半部雨下最多，宜花東普遍有超大豪雨，尤其花蓮總共下了1200毫米；北部地區因風向關係，降雨偏向東半邊，基隆北海岸也有較多降雨，雙北都有300毫米以上降雨；竹桃宜交界區域有400毫米；中部山區與宜花交界也有較大降雨達800至900毫米，康芮颱風帶來的雨勢可以說是相當驚人。
🟡康芮颱風最新特報專區
⚠️陸上警報警戒範圍：台灣各地區及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。
⚠️海上警報警戒範圍：台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
⚠️超大豪雨特報：新竹縣、台中市、南投縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣
⚠️大豪雨特報：新北市、台北市、高雄市
⚠️豪雨特報：桃園市、嘉義縣、苗栗縣
⚠️大雨特報：嘉義市、台南市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、連江縣
⚠️陸上強風特報：台灣各地區及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備
🟡康芮颱風最新動態
📍2024／10／31 23:40
康芮颱風登陸5hr快閃出海！中南部深夜風雨仍強
第21號颱風康芮颱風昨天下午1點40分從台東縣成功鎮登陸，成為台灣史上首個10月下旬登陸的強烈颱風，康芮跨過中央山脈之後，強度迅速減弱為中度颱風，也在晚間18點40分從雲林縣麥寮鄉出海，中心僅5小時就離開台灣本島，並開始轉彎向北前行，其颱風持續影響從今天深夜至清晨8時。
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🟡康芮颱風最新風雨時程、累積雨量一覽
氣象署預報中心科長林伯東表示，依據極短期降雨趨勢來看，東半部、中南部深夜仍有短延時強降雨，不過東半部降雨趨緩，白天各地降雨也會「完全小下來」，僅中部山區以及西半部平地有局部較大雨勢，不過到了今天晚上就會停緩，但颱風中心清晨會靠近馬祖海面附近，馬祖民眾要特別留意。
至於在降雨統計方面，根據氣象署最新資料顯示，10月31日東半部雨下最多，宜花東普遍有超大豪雨，尤其花蓮總共下了1200毫米；北部地區因風向關係，降雨偏向東半邊，基隆北海岸也有較多降雨，雙北都有300毫米以上降雨；竹桃宜交界區域有400毫米；中部山區與宜花交界也有較大降雨達800至900毫米，康芮颱風帶來的雨勢可以說是相當驚人。
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