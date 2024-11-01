我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊昨日在世界大賽奪冠，系列賽4勝1敗擊敗紐約洋基登頂，日籍球星大谷翔平（30歲）和山本由伸（26 歲）目前已隨隊離開紐約搭機回到了洛杉磯。球隊隨後也將舉行盛大的冠軍遊行，預計是將在台灣時間11月2日的凌晨2：00。道奇隊昨天在世界大賽G5克服5分落後以7：6完成逆轉，奪下隊史第8座冠軍，球隊稍早已搭機返回洛杉磯，官方社群分享了大谷翔平穿著白色上衣與獎盃合影、以及Freddie Freeman抱著獎盃睡覺的照片，在第5戰關門成功的投手Walker Buehler則是高高舉起獎盃走下飛機，接受球迷歡呼。道奇隊的冠軍遊行將於當地時間11月1日上午11:00（台灣時間11月2日凌晨2:00）在洛杉磯舉行，隨後會在球隊主場道奇體育場舉辦冠軍演講和相關活動。道奇隊在2020年贏得世界大賽時，由於新冠疫情大流行而無法舉辦冠軍遊行，因此這將是球隊自1988年以來、36年來的頭一回。