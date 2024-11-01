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北韓官媒今天(11月1日)指出，北韓透過試射名為「火星-19」(Hwasong-19)的新大型固體燃料洲際彈道飛彈來展示其軍事實力，而國際社會對北韓在烏克蘭部署援助俄羅斯的軍隊感到憤怒。根據北韓以及南韓和日本軍方，10月31日發射的飛彈試射，飛得比北韓過去任何飛彈都要高。在這枚飛彈墜入日本和俄羅斯之間的海域前，日本和南韓追蹤其飛向太空深處的彈道。北韓國家通訊社中央通信社(KCNA)讚揚這是「世界上最強大的戰略飛彈」。雖然北韓是否有能力引導此類飛彈，並在核彈頭重新進入大氣層時保護核彈頭仍存在疑問，但火星-19與北韓其他新洲際彈道飛彈一樣，展示了幾乎可以打擊美國任何地方的射程。據北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩在督導發射時表示：「新型洲際彈道飛彈向世界證明了我們在核運載工具的開發和製造方面已取得的領導地位。」距離下週關鍵的美國總統大選僅剩下幾天，10月31日的飛彈發射立即遭到華盛頓及其南韓、日本和歐洲盟友，還有聯合國秘書長的譴責。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)抨擊了他所謂盟友對俄羅斯在烏克蘭戰爭中部署北韓軍隊的「零」反應，這也引發了人們的擔憂，那就是莫斯科可能會向平壤提供敏感的軍事技術作為回報。俄羅斯和北韓並未否認部署軍隊，並為他們互相協助對方辯護。更多中央廣播電臺新聞